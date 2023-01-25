МВД: девять человек погибли при столкновении «КАМАЗа» и микроавтобуса под Тулой

Под Тулой 9 человек погибли при столкновении «КАМАЗа» и микроавтобуса

ДТП произошло на автодороге «Золотое кольцо», микроавтобус выехал на встречку и столкнулся с фурой, после чего автомобили съехали в кювет и перевернулись

В Тульской области в результате столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли, по предварительным данным, девять человек, сообщает телеканал «Первый Тульский» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. После этого оба автомобиля съехали в кювет и перевернулись. Водитель КамАЗа был трезв.

Как указывает региональная прокуратура, ДТП произошло на 734 км автодороги Р-132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» (она еще называется «Золотое кольцо»). МЧС сообщило, что получило информацию о ДТП в 17:15.

«По факту ДТП на автодороге «Золотое кольцо» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль в прокуратуре области», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Телеграм-канал Mash пишет, что находившиеся в микроавтобусе Volkswagen Transporter четыре мужчины и четыре женщины погибли на месте, тело водителя пока не смогли извлечь. Канал пишет, что «Volkswagen почему-то ехал зигзагами». В нем нашли чемоданы, документы и сим-карты прибалтийских стран. Из цистерны КамАЗа, как указывает канал, полтора часа выливалась химическая жидкость.

14 января в Кемеровской области в ДТП с легковым автомобилем и автобусом погибли пять человек. ЗАЗ Chance совершал обгон, но водитель не справилась с управлением, и машина врезалась в ехавший по встречке автобус «Нефаз». В итоге погибли водитель и пассажиры ЗАЗа.

