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Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Кемеровской области

МВД: пять человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Кемеровской области
Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Топкинском округе Кемеровской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате погибли пять человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 12:45 по местному времени (08:45 мск) на 233-м км автодороги Р-255 «Сибирь». «Водитель автомобиля ЗАЗ Chance, двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом «Нефаз». В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте», — сообщили в ведомстве.

В пассажирском автобусе, который ехал из города Топки в Кемерово, находились 12 пассажиров, уточнили в пресс-службе. По информации МВД, никто из них не обратился за медицинской помощью.

После аварии участок дороги, где произошло ДТП, перекрыли, а для водителей организовали объезд. Сейчас движение на этом отрезке трассы регулируют сотрудники ГАИ.

Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура.

В начале января на 30-м км автодороги «Обход города Кемерово», по которой организовали объезд, также произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с грузовиком Mercedes, который ехал навстречу. В результате он сам и четверо пассажиров автомобиля погибли.

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ДТП Автобус Кемеровская область
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