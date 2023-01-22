Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области
В Каслинском районе Челябинской области произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате погибли пять человек, еще одна женщина пострадала, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла 22 января на 34-м км автодороги Тюбук — Кыштым около 6:40 по местному времени (4:40 мск). Там столкнулись две иномарки. Водители обеих машин, а также три пассажира одной из них погибли на месте. Еще одна женщина, которая ехала на пассажирском сиденье, выжила, ее доставили в больницу.
Авария произошла, так как одна из машин выехала на встречную полосу, полагают в полиции.
Накануне массовое ДТП с участием десяти автомобилей произошло в Адлерском районе Сочи. В МВД сообщили, что водители BMW и Mercedes не выдержали безопасную дистанцию и столкнулись с машинами, которые стояли в пробке. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Kia. 56-летнюю пассажирку другого Kia госпитализировали.