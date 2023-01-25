В России в два раза выросло количество преступлений против военной службы

За прошлый год в России увеличилось количество преступлений против военной службы, а также было совершенно рекордное число диверсий

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В 2022 году в России было зарегистрировано 3047 преступлений против военной службы (гл. 33 УК). Об этом говорится на информационно-аналитическом портале правовой статистики Генеральной прокуратуры. По сравнению с 2021 годом это значение увеличилось в два раза.

Первым на скачок статистики на фоне военной операции на Украине обратил внимание адвокат Максим Гребенюк в своем телеграм-канале «Военный омбудсмен».

Согласно данным прокуратуры, в прошлом году в российской армии было зарегистрировано 3047 преступлений, из них признано совершенными 2835 преступлений. В 2021 году правоохранители зарегистрировали 1514 преступлений против военной службы, из них было совершено 1089.

Также в 2022 году зарегистрировали 444 преступления, связанных c нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (в 2021 — 442). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса (ст. 335 УК) 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано 81 преступление, попадающее под статью об оскорблении военнослужащих (в 2021 году — 49). Максимальное наказание по этой статье (ст. 336 УК) предполагает содержание в дисциплинарной воинской части на срок до 1 года.

Преступлениями против военной службы (гл. 33 УК) признаются «преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов». В эту категорию входят 22 состава. Самые серьезные — это дезертирство, самовольное оставление места службы, неуставные взаимоотношения. В статистике генпрокуратуры не указаны данные по большей части этой категорий преступлений.

Адвокат Максим Гребенюк уверен, что рост количества преступлений против военной службы произошел по статьям «Неисполнение приказа» (ст. 332 УК) и «Самовольное оставление части» (ст. 337 УК).

«В условиях проведения СВО безусловно обострилась необходимость в модернизации и приведении военных законов в соответствие, а всеобщее внимание к тематике неизбежно сказывается на статистике, когда внимание к нарушениям носит более пристальный характер», — считает адвокат Алексей Гавришев. Подобным же образом модернизировалось санитарно-эпидемиологическое законодательство в период пандемии, добавил он.

В сентябре Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказания за действия, связанные с военной службой и совершенные в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. В частности, увеличилось наказание за такие преступления как оставление части или неявку в срок на службу, самовольный уход, повреждение или уничтожение военной техники. Поправки также ввели несколько новых статей в уголовный кодекс: «Мародерство» и «Добровольная сдача в плен».