В России в два раза выросло количество преступлений против военной службы
В 2022 году в России было зарегистрировано 3047 преступлений против военной службы (гл. 33 УК). Об этом говорится на информационно-аналитическом портале правовой статистики Генеральной прокуратуры. По сравнению с 2021 годом это значение увеличилось в два раза.
Первым на скачок статистики на фоне военной операции на Украине обратил внимание адвокат Максим Гребенюк в своем телеграм-канале «Военный омбудсмен».
Согласно данным прокуратуры, в прошлом году в российской армии было зарегистрировано 3047 преступлений, из них признано совершенными 2835 преступлений. В 2021 году правоохранители зарегистрировали 1514 преступлений против военной службы, из них было совершено 1089.
Также в 2022 году зарегистрировали 444 преступления, связанных c нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (в 2021 — 442). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса (ст. 335 УК) 10 лет лишения свободы.
Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано 81 преступление, попадающее под статью об оскорблении военнослужащих (в 2021 году — 49). Максимальное наказание по этой статье (ст. 336 УК) предполагает содержание в дисциплинарной воинской части на срок до 1 года.
Преступлениями против военной службы (гл. 33 УК) признаются «преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов». В эту категорию входят 22 состава. Самые серьезные — это дезертирство, самовольное оставление места службы, неуставные взаимоотношения. В статистике генпрокуратуры не указаны данные по большей части этой категорий преступлений.
Адвокат Максим Гребенюк уверен, что рост количества преступлений против военной службы произошел по статьям «Неисполнение приказа» (ст. 332 УК) и «Самовольное оставление части» (ст. 337 УК).
«В условиях проведения СВО безусловно обострилась необходимость в модернизации и приведении военных законов в соответствие, а всеобщее внимание к тематике неизбежно сказывается на статистике, когда внимание к нарушениям носит более пристальный характер», — считает адвокат Алексей Гавришев. Подобным же образом модернизировалось санитарно-эпидемиологическое законодательство в период пандемии, добавил он.
В сентябре Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказания за действия, связанные с военной службой и совершенные в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. В частности, увеличилось наказание за такие преступления как оставление части или неявку в срок на службу, самовольный уход, повреждение или уничтожение военной техники. Поправки также ввели несколько новых статей в уголовный кодекс: «Мародерство» и «Добровольная сдача в плен».
Какие еще преступления стали чаще совершать в 2022
В 2022 году, по данным Генпрокуратуры, зафиксировано рекордное как минимум за последние семь лет число диверсий (ст. 281 УК). Если в 2019 и 2020 годах не было зарегистрировано таких преступлений, а в 2021 году — лишь одно (как и в 2018), то в 2022 год их число составило 23. В 2017 году по ст. 281 УК было возбуждено три уголовных дела, в 2016 — два дела.
Чаще всего диверсии в 2022 году регистрировали в граничащих с Украиной регионах: Белгородской области (3 диверсии), Курской и Воронежской (по 2 диверсии).
В декабре прошлого года депутаты приняли закон, который ввел наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них.