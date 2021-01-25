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Общество ,  
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Путин поручил пересмотреть правила возрастной маркировки литературы

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент Владимир Путин рекомендовал Государственной Думе пересмотреть правила маркировки книг и фильмов, ограничивающей доступ к ним детей.

Такая рекомендация содержится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по культуре и искусства, который опубликован на сайте Кремля. 

«Рассмотреть <...> вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность», — говорится в поручении.

Путин считает, что критерии, по которой то или иное произведение должно быть ограничено для детей, должны быть закреплены в законодательстве.

Материал дополняется.

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