Туроператоры напомнили условия полетов в открывшиеся страны

Туристические поездки в Индию, Катар, Вьетнам и Финляндию пока недоступны. некоторые из этих стран россияне смогут использовать как транзитные хабы

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) напомнила об условиях въезда в Финляндию, Катар, Индию и Вьетнам. Ранее в субботу власти сообщили, что с 27 января с этими странами восстанавливается авиасообщение.

Финляндия остается закрытой для российских туристов, въезд в страну для тех, у кого нет гражданства, возможен только с учебными или гуманитарными целями. При этом аэропорт Хельсинки может использоваться туристами как транзитный хаб.

Туристические поездки во Вьетнам тоже пока еще запрещены. Россияне могут въехать в страну по рабочей визе в качестве инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных рабочих и бизнес-менеджеров.

При этом билеты на самолеты продают только обладателям въездной визы, а попасть на борт могут только люди с действительным отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 на английском языке. По прилету пассажир сдает еще один тест за свой счет, после чего отправляется на двухнедельный карантин.