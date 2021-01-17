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Туроператоры напомнили условия полетов в открывшиеся страны

Туристические поездки в Индию, Катар, Вьетнам и Финляндию пока недоступны. некоторые из этих стран россияне смогут использовать как транзитные хабы
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) напомнила об условиях въезда в Финляндию, Катар, Индию и Вьетнам. Ранее в субботу власти сообщили, что с 27 января с этими странами восстанавливается авиасообщение.

Финляндия остается закрытой для российских туристов, въезд в страну для тех, у кого нет гражданства, возможен только с учебными или гуманитарными целями. При этом аэропорт Хельсинки может использоваться туристами как транзитный хаб.

Туристические поездки во Вьетнам тоже пока еще запрещены. Россияне могут въехать в страну по рабочей визе в качестве инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных рабочих и бизнес-менеджеров.

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Фото:Javed Dar / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

При этом билеты на самолеты продают только обладателям въездной визы, а попасть на борт могут только люди с действительным отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 на английском языке. По прилету пассажир сдает еще один тест за свой счет, после чего отправляется на двухнедельный карантин.

Индия полностью прекратила международное авиасообщение до 31 января за исключением вывозных и гуманитарных рейсов. В страну допускаются только ее граждане, их супруги и дети, владельцы паспортов Непала и Бутана. Туристические и электронные визы аннулированы и не выдаются. Для россиян также невозможен транзит через Индию. АТОР не исключает, что после 31 января ситуация изменится.

Аналогичная ситуация и с Катаром — его границы для россиян закрыты. Въехать в страну кроме ее граждан могут только граждане Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с супругами. Власти Катара также допускают въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей ВНЖ. При этом россияне могут использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт для полетов на Мальдивы.

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Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции днем 16 января сообщил, что с 27 января возобновляются полеты из Москвы в Ханой, Дели, Доху и Хельсинки. В финскую столицу будут также летать самолеты из Санкт-Петербурга.

Ежедневно будут производиться два рейса в каждую страну за исключением Катара — в Доху из Москвы будут летать по три самолета в день. Кроме того, количество ежедневных рейсов из российской столицы в Каир увеличится с трех до пяти.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
туризм коронавирус авиасообщение АТОР
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