У мужчины, ранившего женщину в Подмосковье, нашли автоматы в гараже

Среди них несколько автоматов, в том числе с глушителями, более десятка пистолетов, несколько тысяч патронов. Гараж использовал местный предприниматель. По предварительным данным, накануне он случайно выстрели в свою сожительницу

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники полиции нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов в гаражном боксе в подмосковной Балашихе. Гараж арендовал мужчина, который накануне выстрелил в свою знакомую. Об этом РБК сообщили источники в территориальном отделе полиции и в центральном аппарате МВД.

24 января полицейские вместе с сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела в гараже одного из балашинских гаражных кооперативов обнаружили четыре автомата Калашникова, автоматы «Кедр» и «Вал», 12 пистолетов — системы Макарова, «ТТ», Glock и неустановленного образца.

Кроме того, правоохранители изъяли из гаража оборудование для изготовления оружия и боеприпасов, более 5 тыс. патронов калибра 7,62, 11 глушителей, магазины для пистолетов и автоматов, а также более 2 г амфетамина. У всего оружия отсутствовала маркировка, часть автоматов и пистолетов были переделаны из охолощенного оружия.

Источники РБК сообщили, что гараж арендовал и использовал местный предприниматель Егор Герцев. Согласно данным системы «СПАРК», он является совладельцем некоммерческого фонда помощи детям-инвалидам «Благодарение», зарегистрированного в Балашихе.