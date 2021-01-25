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У мужчины, ранившего женщину в Подмосковье, нашли автоматы в гараже

Среди них несколько автоматов, в том числе с глушителями, более десятка пистолетов, несколько тысяч патронов. Гараж использовал местный предприниматель. По предварительным данным, накануне он случайно выстрели в свою сожительницу
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники полиции нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов в гаражном боксе в подмосковной Балашихе. Гараж арендовал мужчина, который накануне выстрелил в свою знакомую. Об этом РБК сообщили источники в территориальном отделе полиции и в центральном аппарате МВД.

24 января полицейские вместе с сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела в гараже одного из балашинских гаражных кооперативов обнаружили четыре автомата Калашникова, автоматы «Кедр» и «Вал», 12 пистолетов — системы Макарова, «ТТ», Glock и неустановленного образца.

Кроме того, правоохранители изъяли из гаража оборудование для изготовления оружия и боеприпасов, более 5 тыс. патронов калибра 7,62, 11 глушителей, магазины для пистолетов и автоматов, а также более 2 г амфетамина. У всего оружия отсутствовала маркировка, часть автоматов и пистолетов были переделаны из охолощенного оружия.

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Источники РБК сообщили, что гараж арендовал и использовал местный предприниматель Егор Герцев. Согласно данным системы «СПАРК», он является совладельцем некоммерческого фонда помощи детям-инвалидам «Благодарение», зарегистрированного в Балашихе.

Мужчину задержали. Полиция возбудила против него уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере). Ранее он уже был судим по этой статье.

По данным РЕН ТВ, арсенал силовики нашли в ходе расследования дела, возбужденного после попадания в больницу 27-летней женщины. По предварительной информации, 23 января она распивала алкоголь со своим сожителем, который по неосторожности выстрелил в нее.

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В Волгоградской области ФСБ нашла тайник с оружием убитого лидера ОПГ
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Фото:Андрей Стенин / РИА Новости

В сентябре прошлого года в Волгограде сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием, который, по версии силовиков, принадлежал одной из местных преступных группировок, лидера которого застрелили девять лет назад.

В арсенале ОПГ были четыре автомата Калашникова, патроны к ним, 3 кг пластита, детонаторы, гранаты, мины, тротиловые и дымовые шашки.

Авторы
Дмитрий Серков, Михаил Котляр
Московская область оружие полиция гараж
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