В Волгоградской области ФСБ нашла тайник с оружием убитого лидера ОПГ
В Волгоградской области сотрудники ФСБ обнаружили тайник, который, предположительно, принадлежал одной из местных ОПГ, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
Всего в тайнике нашли четыре автомата Калашникова, патроны к ним, 3 кг пластида, детонаторы, гранаты, мины, тротиловые и дымовые шашки.
В УФСБ считают, что оружие принадлежало группировке Владимира Кадина.
Официально занимавший пост заместителя председателя Федерации бокса Волгоградской области криминальный авторитет был застрелен 9 лет назад на летней террасе одного из местных ресторанов. При этом в ФСБ не уточнили, лежало ли оружие в тайнике все последние годы.