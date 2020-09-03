В Волгоградской области ФСБ нашла тайник с оружием убитого лидера ОПГ

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В Волгоградской области сотрудники ФСБ обнаружили тайник, который, предположительно, принадлежал одной из местных ОПГ, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Всего в тайнике нашли четыре автомата Калашникова, патроны к ним, 3 кг пластида, детонаторы, гранаты, мины, тротиловые и дымовые шашки.

В УФСБ считают, что оружие принадлежало группировке Владимира Кадина.

Официально занимавший пост заместителя председателя Федерации бокса Волгоградской области криминальный авторитет был застрелен 9 лет назад на летней террасе одного из местных ресторанов. При этом в ФСБ не уточнили, лежало ли оружие в тайнике все последние годы.