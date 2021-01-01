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В центре Киева обнаружили тайник с боеприпасами

В Печерском районе Киева нашли тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По информации ведомства, тайник находился в подвальных помещениях здания президиума Национальной академии аграрных наук Украины, недалеко от административных зданий органов центральной исполнительной власти.

«Правоохранители уже идентифицировали и изъяли четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию», — говорится в сообщении Службы безопасности.

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Тайник обнаружили во время обысков в рамках уголовного дела. Украинские правоохранители подозревают, что чиновники Национальной академии аграрных наук незаконно завладели имуществом учреждения и легализовали его.

Летом ФСБ нашла 12 подпольных мастерских по производству оружия в пяти регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В ведомстве сообщили, что к работе мастерских причастны более двух десятков человек, которые занимались незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия. Силовики изъяли 116 единиц боевого оружия.

Киев Украина боеприпасы
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Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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