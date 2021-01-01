В центре Киева обнаружили тайник с боеприпасами

В Печерском районе Киева нашли тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По информации ведомства, тайник находился в подвальных помещениях здания президиума Национальной академии аграрных наук Украины, недалеко от административных зданий органов центральной исполнительной власти.

«Правоохранители уже идентифицировали и изъяли четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию», — говорится в сообщении Службы безопасности.

Тайник обнаружили во время обысков в рамках уголовного дела. Украинские правоохранители подозревают, что чиновники Национальной академии аграрных наук незаконно завладели имуществом учреждения и легализовали его.