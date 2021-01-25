ЕСПЧ счел длительное надевание наручников на пожизненно осужденных пыткой
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление, что длительное надевание наручников на людей, которые осуждены на пожизненное наказание, нарушает их права и фактически является пыткой. Об этом сообщает «Коммерсант».
Поводом для такого решения стало дело «Шлыков и другие против России». Четверо приговоренных в России на пожизненные сроки Владислав Шлыков, Александр Керекеши, Алексей Пулянин и Антон Коростелев подали жалобы, что сотрудники ФСИН заковывали их в наручники каждый раз, когда покидали камеры.
Истцы утверждали, что к ним применяли наручники, когда выводили на прогулку, в душ, на встречу с адвокатами, следователями, при обыске камер. Осужденные утверждали, что основанием для применения наручников сотрудники исправительных учреждений считали сам факт совершения тяжкого преступления или статус «опасного заключенного».