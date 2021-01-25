Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
ЕСПЧ счел длительное надевание наручников на пожизненно осужденных пыткой Общество, 08:21 В инструкции к вакцине «Спутник V» появилась новая рекомендация Общество, 08:12 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 января Общество, 08:05 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 08:02 Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги Финансы, 08:00 Почему мировой автопром бьет тревогу из-за нехватки чипов — Bloomberg Pro, 07:52 Как возвратиться в офис из удаленки РБК и СберМаркет, 07:32 С вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины Общество, 07:23 Глава МИД Венгрии предсказал укрепление бизнес-партнерства с Россией Политика, 07:15 Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca Политика, 07:09 Глава МИД Венгрии — РБК: «Вакцина — лучший выход из ситуации» Политика, 07:00 Какой холодильник никогда не победит телевизор РБК Стиль и LG SIGNATURE, 06:35 Врач объяснил связь между страхом и риском заболеть COVID-19 Общество, 06:25 Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж Финансы, 06:00
Общество ,  
0 

ЕСПЧ счел длительное надевание наручников на пожизненно осужденных пыткой

Суд обязал Россию пересмотреть практику постоянного надевания наручников на пожизненно осужденных. Основанием стали жалобы четырех приговоренных к таким срокам — их постоянно заковывали, когда они не нарушали режим

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление, что длительное надевание наручников на людей, которые осуждены на пожизненное наказание, нарушает их права и фактически является пыткой. Об этом сообщает «Коммерсант».

Поводом для такого решения стало дело «Шлыков и другие против России». Четверо приговоренных в России на пожизненные сроки Владислав Шлыков, Александр Керекеши, Алексей Пулянин и Антон Коростелев подали жалобы, что сотрудники ФСИН заковывали их в наручники каждый раз, когда покидали камеры.

Шлыкова в 1999 году осудили на пожизненное за убийство, угрозы убийством, вооруженное ограбление и кражу. В том же году Верховный суд сменил смертную казнь на пожизненное для Керекеши за убийство, грабеж и незаконное хранение оружия. Пулянина и Коростелева обвиняли в поджоге ТЦ «Пассаж» в Ухте в 2005 году. В 2009 году их приговорили к пожизненному, спустя пять лет оправдали, но затем оправдательный приговор отменили. Однако обвиняемые успели скрыться и сейчас находятся в розыске.

Истцы утверждали, что к ним применяли наручники, когда выводили на прогулку, в душ, на встречу с адвокатами, следователями, при обыске камер. Осужденные утверждали, что основанием для применения наручников сотрудники исправительных учреждений считали сам факт совершения тяжкого преступления или статус «опасного заключенного».

Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
Общество

Пулянин и Коростелев обращались по этому поводу в российские суды, но постоянно получали ответы, что заковывание оправдано строгостью их приговоров и нахождением под наблюдением.

При этом по российским законам не предусматривается постоянное применение наручников ко всем осужденным на пожизненные сроки. Сотрудники ФСИН могут делать подобное только с опасными заключенными, однако такой статус должна выносить специальная комиссия федеральной службы, а решение регулярно пересматриваться. К Шлыкову и Керекеши наручники применяли в периоды, когда они не совершали нарушений режима. Российские власти не смогли предоставить доказательства, что решения о статусе «опасного заключенного» пересматривались.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

В итоге ЕСПЧ постановил, что длительное надевание наручников нарушает пункты ст. 3 Конвенции о защите прав человека, в которой указывается, что «никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию». Европейский суд также обязал Россию пересмотреть саму систему систематического применения наручников к пожизненно осужденным.

МВД закупит к Новому году более 28 тыс. пар наручников «Нежность»
Общество

В 2019 году Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам. Экипажи самолетов теперь могут применять эти и другие спецсредства для сдерживания агрессии неадекватных пассажиров. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин объяснял такое решение тем, что поведение дебоширов может представлять опасность.

Автор
Михаил Котляр
ЕСПЧ наручники пытка осужденные
Материалы по теме
Зеленский раскритиковал главу своего офиса за фото в наручниках
Политика
МВД закупит к Новому году более 28 тыс. пар наручников «Нежность»
Общество
СКР опроверг сообщения о наручниках на жертвах пожара в Башкирии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter