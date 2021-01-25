ЕСПЧ счел длительное надевание наручников на пожизненно осужденных пыткой

Суд обязал Россию пересмотреть практику постоянного надевания наручников на пожизненно осужденных. Основанием стали жалобы четырех приговоренных к таким срокам — их постоянно заковывали, когда они не нарушали режим

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление, что длительное надевание наручников на людей, которые осуждены на пожизненное наказание, нарушает их права и фактически является пыткой. Об этом сообщает «Коммерсант».

Поводом для такого решения стало дело «Шлыков и другие против России». Четверо приговоренных в России на пожизненные сроки Владислав Шлыков, Александр Керекеши, Алексей Пулянин и Антон Коростелев подали жалобы, что сотрудники ФСИН заковывали их в наручники каждый раз, когда покидали камеры.

Шлыкова в 1999 году осудили на пожизненное за убийство, угрозы убийством, вооруженное ограбление и кражу. В том же году Верховный суд сменил смертную казнь на пожизненное для Керекеши за убийство, грабеж и незаконное хранение оружия. Пулянина и Коростелева обвиняли в поджоге ТЦ «Пассаж» в Ухте в 2005 году. В 2009 году их приговорили к пожизненному, спустя пять лет оправдали, но затем оправдательный приговор отменили. Однако обвиняемые успели скрыться и сейчас находятся в розыске.

Истцы утверждали, что к ним применяли наручники, когда выводили на прогулку, в душ, на встречу с адвокатами, следователями, при обыске камер. Осужденные утверждали, что основанием для применения наручников сотрудники исправительных учреждений считали сам факт совершения тяжкого преступления или статус «опасного заключенного».