МВД закупит к Новому году более 28 тыс. пар наручников «Нежность»
Общество, 16:07
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МВД закупит к Новому году более 28 тыс. пар наручников «Нежность»
Министерство внутренних дел России объявило о закупке 28,6 тыс. комплектов наручников «Нежность». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК Маркетинг».
Закупка будет осуществляться единственным поставщиком ЗАО «НПО Специальных материалов», которые должны будут поставить министерству наручники до 20 декабря. Общая стоимость партии — 26,37 млн руб.
В каталоге товара на сайте компании говорится, что наручники предназначены для «ограничения свободы движений рук нарушителя». Отмечается, что при ударе по запястьям мгновенно срабатывает запорный механизм. При этом наручники не нарушают кровообращения кистей рук нарушителя, а также не допускают защипов и повреждений кожи.