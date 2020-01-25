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В Иране экстренно сел пассажирский самолет

Речь идет о вылетевшем в Стамбул лайнере местной авиакомпании, который вернулся в аэропорт Тегерана из-за неназванной технической неисправности. В результате инцидента никто не пострадал
Фото: Mark Lennihan / AP

В аэропорту Тегерана Мехрабад совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour, сообщает Reuters.

Лайнер вылетел в Стамбул из международного аэропорта Имама Хомейни, но столкнулся с технической неисправностью (какой — не уточняется) и вернулся в другую воздушную гавань иранской столицы. По словам представителя аэропорта имени Хомейни, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Их число не уточняется.

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
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8 января пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто из них не выжил. Трагедия произошла после атак Ирана по американским базам в Ираке, которые стали ответом на убийство в Багдаде военными США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Иран признал, что сбил самолет двумя ракетами. Как утверждал Тегеран, оператор системы ПВО принял лайнер за ракету. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой» и пообещал найти всех виновных. Глава МИД страны Мухаммед Джавад Зариф говорил, что допустивший ошибку военный находится в тюрьме.

Автор: Артём Губенко
Теги: Иран, самолет, посадка
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