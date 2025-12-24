Огни, весы с мандаринами и Гринч: как выглядит Москва перед Новым годом
Подготовка к Новому году в Москве началась задолго до праздников: первые световые инсталляции появились на улицах в первых числах ноября. К середине декабря город украсили более тысячи праздничных елей. Бульварное кольцо традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами 2026. Внимание уделили городскому транспорту — на маршруты вышли тематические поезда метро, электробусы, автобусы и трамваи, украшенные гирляндами.
Главная новогодняя елка страны
В начале декабря в Кремль привезли главную новогоднюю елку страны. Столетнее дерево высотой 26 м спилили в Рузском муниципальном округе Подмосковья и установили на Соборной площади. Елку украсили 2,5 тыс. кристаллов, шаров и других игрушек, а также 2,5 км гирлянд. В этом году для украшения использовали самые большие за всю историю светодиодные снежинки размерами 80 и 115 см.
