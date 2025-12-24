 Перейти к основному контенту
Новый год 2026⁠,
0

Огни, весы с мандаринами и Гринч: как выглядит Москва перед Новым годом

Появились фотографии украшений Москвы к Новому году
Сюжет
Новый год 2026
За неделю до Нового года Москва полностью готова к праздникам. Улицы столицы сияют огнями гирлянд, по маршрутам курсирует праздничный транспорт, а накануне украсили и ель у Кремля. Улицы столицы — в фотогалерее РБК

Улица Арбат
(Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)
Тверская площадь
(Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)
Улица Рождественка
(Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)
Улица Арбат
(Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)
Тверская площадь
(Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)
Площадь перед зданием Российской государственной библиотеки
(Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)
Лубянская площадь
(Фото: АГН «Москва»)
Инсталляция «Полярные медведи» в парке возле Ростокинского акведука
(Фото: АГН «Москва»)

Подготовка к Новому году в Москве началась задолго до праздников: первые световые инсталляции появились на улицах в первых числах ноября. К середине декабря город украсили более тысячи праздничных елей. Бульварное кольцо традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами 2026. Внимание уделили городскому транспорту — на маршруты вышли тематические поезда метро, электробусы, автобусы и трамваи, украшенные гирляндами.

Главная новогодняя елка страны

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В начале декабря в Кремль привезли главную новогоднюю елку страны. Столетнее дерево высотой 26 м спилили в Рузском муниципальном округе Подмосковья и установили на Соборной площади. Елку украсили 2,5 тыс. кристаллов, шаров и других игрушек, а также 2,5 км гирлянд. В этом году для украшения использовали самые большие за всю историю светодиодные снежинки размерами 80 и 115 см.

Какие новогодние елки выбирали для Кремля последние 10 лет. Инфографика
Общество

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

