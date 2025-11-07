 Перейти к основному контенту
0

Власти сообщили о начале украшения Москвы к Новому году

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к украшению улиц и дворов Москвы к Новому году. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса.

Работы начались во всех округах города, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. «Традиционно установим по всему городу световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток», — пояснил чиновник.

Так, на улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся большие световые цифры «2026», на фоне которых можно будет фотографироваться.

«Основную часть конструкций разместим на привычных местах: самый большой новогодний шар украсит Поклонную гору, световые арки — Пушкинскую, Манежную и Тверскую площади, Новопушкинский сквер, Газетный и Камергерский переулки, улицу Кузнецкий Мост, площадь Революции», — рассказал Бирюков. А на фонарных столбах появятся световые консоли «бокалы», «вьюга», «спираль» и «кристалл». Во всех декоративных элементах будут использованы энергосберегающие светодиоды.

Многие элементы декора будут использованы уже не в первый раз. «За последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции — многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида», — подытожил заммэра.

Теги
Москва Новый год мэрия Москвы
