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Появились фото макета филиала Эрмитажа, посвященного Ледовому побоищу

Путину показали макет нового филиала Эрмитажа, посвященного Ледовому побоищу
Президенту России представили концепцию нового филиала Эрмитажа, который будет расположен в здании Биржи и посвящен воинской славе. Как уточнили в Кремле, речь идет о подвигах князя и полководца Александра Невского

Макет филиала Государственного Эрмитажа
Татьяна Голикова, Владимир Путин, Александр Беглов, Михаил Пиотровский и Владимир Мединский
Макет филиала Государственного Эрмитажа
Владимир Путин
Макет филиала Государственного Эрмитажа
Татьяна Голикова, Владимир Путин, Александр Беглов, Михаил Пиотровский и Владимир Мединский
Макет филиала Государственного Эрмитажа
Владимир Путин
Макет филиала Государственного Эрмитажа
(Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)
Татьяна Голикова, Владимир Путин, Александр Беглов, Михаил Пиотровский и Владимир Мединский
(Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)
Макет филиала Государственного Эрмитажа
(Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)
Владимир Путин
(Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту России концепцию нового филиала Эрмитажа, который будет посвящен воинской славе.

Филиал будет расположен в здании Биржи на стрелке Васильевского острова. «Концепция основана на образе князя и полководца Александра Невского, в частности на подвигах, совершенных им в XIII веке на берегах Невы — в районе будущего Петербурга — и на Чудском озере», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тогда была заложена «основа ратных подвигов русского оружия», а спустя несколько веков Петр Первый уже не завоевывал, а «отвоевывал русскую землю» у шведов.

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Михаил&nbsp;Пиотровский
24 декабря Путин находится с визитом в Санкт-Петербурге. В частности, он посетил Эрмитаж и вручил гендиректору музея Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Эрмитаж был основан в 1764 году императрицей Екатериной II, это художественный и культурно-исторический музей, являющийся одним из крупнейших в мире. Его главный комплекс расположен на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга и включает в себя Зимний дворец и его Запасной дом, здания Малого, Большого (Старого) и Нового Эрмитажа, а также Эрмитажный театр. Также музею принадлежат Главный штаб, Меншиковский дворец, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня». Общая площадь помещений превышает 233 тыс. кв. м.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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политик, вице-премьер России
9 февраля 1966 года
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