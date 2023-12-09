Путин отметил вклад главы Эрмитажа в «сбережение наследия человечества»

Михаил Пиотровский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского с днем рождения. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Многие годы вы руководите знаменитым государственным Эрмитажем, подвижнически служите своему призванию, вносите поистине уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, культурного, духовного наследия человечества», — говорится в тексте телеграммы.

9 декабря Михаилу Пиотровскому исполнилось 79 лет. Родился он в 1944 году в Ереване. В 1967 году окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета по кафедре арабской филологии. В 1991 году его пригласили в Эрмитаж на должность первого заместителя директора по научной работе, а через год назначили его гендиректором.

Таким образом, он возглавляет Эрмитаж уже 31 год. В интервью РБК в ответ на вопрос о подготовке преемника Пиотровский сказал: «Преемники готовы. Эрмитаж дает подготовку». При этом он не стал называть конкретных имен. «До истечения моего контракта еще полтора-два года. Но речь идет про нескольких человек», — отметил глава Эрмитажа.