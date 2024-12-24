В Санкт-Петербурге задержали пенсионера за попытку поджога в Сестрорецке
В Курортном районе Санкт-Петербурга задержали пенсионера, который попытался устроить поджог административного здания и служебного автомобиля в Сестрорецке по указанию мошенников. Об этом сообщило окружное главное управление Росгвардии.
По информации ведомства, в правоохранительные органы обратился мужчина, рассказавший, что к нему подошел пенсионер и попросил налить ему бензин в пустую банку из-под сока. При этом пожилой мужчина разговаривал по телефону и получал указания о дальнейших действиях.
Оперативники выяснили, что до этого 76-летний мужчина передал мошенникам крупную сумму денег, после чего ему поступил звонок в мессенджере. Пенсионера убеждали поджечь территориальный отдел полиции или служебный транспорт, чтобы вернуть деньги.
Пенсионер задержан и доставлен в отдел полиции.
Ранее Колпинский суд Санкт-Петербурга отправил под арест другого 70-летнего мужчину, который обвиняется в поджоге банкоматов в трех отделениях банков. По предварительной информации, он действовал по указаниям мошенников.
До этого было заведено похожее уголовное дело, фигуранткой которого стала 68-летняя женщина, взорвавшая банкоматы в отделении Сбербанка. В полиции сообщили, что она также действовала по указаниям мошенников.
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