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В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Глава Роскачества анонсировал утверждение ГОСТа на шаурму в 2025 году, где закрепят два названия, в том числе «шаверма». В ГОСТе закрепят возможные ингредиенты при ее изготовлении, а также допустимую радиоактивность и токсичность
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В России донер-полуфабрикаты могут иметь название «шаурма» или «шаверма», следует из проекта государственного стандарта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии к этому продукту (есть в распоряжении РБК).

Согласно документу, шаурму (шаверму) можно будет готовить из говядины или телятины, баранины, ягнятины, козлятины, мяса кур, индейки или свинины. Их ассортимент будет зависеть от производственных условий изготовителя. Также в составе блюда возможны следующие ингредиенты: пшеничные лепешки, лаваши, питы, соусы (на основе сметаны, майонеза, сливок, кефира, йогурта, растительного масла, томатного соуса, кетчупа и других), свежие и маринованные овощи, картофель, зелень. Дополнительно могут быть использованы специи, сыры, орехи, семечки, яйца и другие продукты.

ГОСТ содержит допустимые нормы содержания токсичных элементов, таких как свинец (не более 0,5 мг/кг), мышьяк (0,1 мг/кг), кадмий (0,05 мг/кг) и ртуть (0,03 мг/кг), а также радиоактивных цезия-137 (180 бк/кг) и стронция-90 (80 бк/кг).

«Приступая к формированию донера-батона (заворачиванию), сначала на основу вертела выкладывают прочные и крупные кусочки мяса (слайсы), а их средние части наслаивают на вертел таким образом, чтобы образовался круглый слой толщиной 5–6 см. Поверх этого кладут слой жировых слайсов из хвостового или рубашечного жира, чтобы покрыть всю поверхность вертела. В таком порядке продолжается послойное расположение слайсов», — говорится в описании из документа.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

Слайсы нанизываются конусообразно, а формирование донера происходит «в форме перевернутого яйца конической формы или челнока со срезанным заостренным концом, а сверху покрывается слайсами жира», отмечают в ГОСТе.

«Свисающие или выступающие из массы мяса части стараются уложить между слайсами. Однако, если остались выступающие части, их следует срезать ножом, чтобы получить правильно завернутый донер», — следует из документа.

Упаковки с донер-полуфабрикатами будут маркировать специальным ярлыком, на котором отражены наименование и фактический адрес изготовителя, название продукта, обозначение технических условий или стандарта организации, масса нетто упаковки, состав полуфабриката, дата и час выработки, условия хранения и сроки годности, данные о пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта, сведения о декларации соответствия, включая номер и срок действия.

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Согласно ГОСТу, на заготовочных предприятиях должны быть исключены встречные или перекрестные потоки персонала, продовольственного сырья, загрязненного и чистого инвентаря. «В помещениях предприятий питания не допускается наличие насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и животные. В предприятиях питания запрещается проживание физических лиц, в производственных помещениях не допускается хранение личных вещей и комнатных растений», — говорится в документе.

Готовые кулинарные изделия запрещается оставлять на следующий день. Персонал при этом должен обладать профессиональными навыками и умениями.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов анонсировал утверждение ГОСТа на шаверму в 2025 году. Он добавил, что ведомство запланировало проведение проверки торговых точек. «Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле», — заключил он.

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