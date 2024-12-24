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Общество ,  
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В России появится ГОСТ на шаурму

Проект госстандарта вынесут на общественное обсуждение. Весной эксперты выявили нарушения в 28 из 29 образцов шаурмы: в них нашли кишечную палочку, листерии или золотистый стафилококк
Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

В 2025 году планируется окончательно утвердить ГОСТ на шаурму, тогда же он вступит в силу, сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения», — рассказал Протасов в интервью ТАСС.

Роскачество снова проведет проверку мест продажи шаурмы, пообещал глава организации и добавил: «Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле».

«ГОСТ носит добровольный, а не обязательный характер плюс это история про качество, а не безопасность продукции. То есть производители смогут его проигнорировать», — напомнил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Он предположил, что стандарт не будет иметь практического применения, а покупатели станут ориентироваться не на соответствие ГОСТу, а на вкусовые предпочтения.

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Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В апреле Роскачество представило результаты исследования шаурмы в сетевых магазинах, на маркетплейсе, в сетевых шаурмичных и единичных торговых точках, всего 29 торговых марок. Продукция только одной из них была безопасной, в остальных выявили нарушения, в том числе наличие опасных бактерий. Так, в 15 образцах обнаружили кишечную палочку, в двух — листерии, в одном — золотистый стафилококк. Безопасной сочли лишь шаурму бренда I Need Doner, произведенную в Москве.

В прошлом году популярность шаурмы среди россиян резко выросла в связи с подорожанием суши и пиццы: только в первое полугодие продажи выросли на 100–200%. Средний чек в тот период составил 171 руб.

Шаурму относят к продукции повышенного эпидемиологического риска, поскольку патогенные микроорганизмы развиваются быстро из-за разницы температур и высокого уровня влажности ингредиентов.

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Роскачество Максим Протасов шаурма Шаверма ГОСТ
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