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Суд арестовал за шпионаж гражданина США из дела помощницы Дворковича

Суд в Москве арестовал ранее судимого гражданина США Спектора за шпионаж
Суд арестовал гражданина России и США Спектора по статье о шпионаже. Ранее он был судим за посредничество при даче взятки по делу экс-помощницы Дворковича. Спектор указывается одним из авторов медицинского изобретения
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Е.М. Спектора по статье о шпионаже (ст. 276 УК), следует из карточки дела. Фабула неизвестна.

По статье о шпионаже предусмотрено от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Евгения Спектора в сентябре прошлого года приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима за посредничество при даче взятки в особо крупном размере по делу экс-помощницы бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Спектор находился под арестом с 19 февраля 2020 года, это время ему засчитали за отбывание срока в колонии. Алексееву также осудили на 12 лет за получение взятки.

Тогда в деле фигурировал гражданин США Джин Мирон Спектор, которого обвиняли в посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК). В обвинительном приговоре говорится о Евгении Мироновиче Спекторе. Он признал вину и сотрудничал со следствием.

В 2016 году Джин Мирон Спектор был указан в списке участников заседания правительственной комиссии по импортозамещению в качестве председателя совета директоров группы ОАО «Медполимер».

Согласно данным Единого депозитария результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД) и Национальной электронной библиотеки, Джин Мирон Спектор является одним из авторов изобретения, позволяющего «получить эффективный и безопасный противоопухолевый агент», который «может быть использован в медицине для лечения онкологических заболеваний».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
шпионаж арест Лефортовский суд
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