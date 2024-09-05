Источником отравления 29 человек в Москве власти назвали шаурму
Роспотребнадзор начал проверку после того, как в течение 11 дней 29 человек получили в Москве пищевое отравление, сообщила пресс-служба столичного управления регулятора.
В ведомстве выяснили, что источником некачественной еды стала точка общественного питания «Шаурма», расположенная на Дмитровском шоссе. Случаи отравления были зарегистрированы в период с 15 по 26 июля, добавили в Роспотребнадзоре.
«Установлена причинно-следственная связь между деятельностью предприятия и случаями отравлений», — говорится в публикации. Ведомство призвало всех, кто пострадал от употребления продукции из «Шаурмы», обратиться в управление для подготовки и подачи в суд иска о возмещении вреда здоровью.
В начале июня в Калининграде более 30 человек заразились сальмонеллезом после употребления продукции фирмы по доставке здорового питания. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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