Источником отравления 29 человек в Москве власти назвали шаурму

Роспотребнадзор начал проверку после отравления шаурмой 29 человек в Москве

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Роспотребнадзор начал проверку после того, как в течение 11 дней 29 человек получили в Москве пищевое отравление, сообщила пресс-служба столичного управления регулятора.

В ведомстве выяснили, что источником некачественной еды стала точка общественного питания «Шаурма», расположенная на Дмитровском шоссе. Случаи отравления были зарегистрированы в период с 15 по 26 июля, добавили в Роспотребнадзоре.

«Установлена причинно-следственная связь между деятельностью предприятия и случаями отравлений», — говорится в публикации. Ведомство призвало всех, кто пострадал от употребления продукции из «Шаурмы», обратиться в управление для подготовки и подачи в суд иска о возмещении вреда здоровью.

В начале июня в Калининграде более 30 человек заразились сальмонеллезом после употребления продукции фирмы по доставке здорового питания. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.