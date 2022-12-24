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Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей»

ОСК: умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков
Бузаков проработал на «Адмиралтейских верфях» 35 лет, возглавил компанию десять лет назад. Это одно из старейших судостроительных российских предприятий, первое промышленное предприятие Петербурга
Александр Бузаков
Александр Бузаков (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Умер генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, ему было 66 лет, сообщила пресс-служба «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

«Он сделал все для сохранения трудового коллектива и наследия легендарного предприятия, всегда думал о его будущем, вел адмиралтейцев к новым успехам. Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась безвременно, трагически», — говорится в сообщении.

Накануне, 23 декабря, пресс-служба «Адмиралтейских верфей» сообщила о спуске на воду подводной лодки «Великие Луки», Бузаков присутствовал на этом мероприятии. «Данные лодки — однокорпусные, они более маневренные и компактные. Наша сегодняшняя цель — реализовать поставленные ВМФ РФ задачи, чтобы серия подводных лодок 677 проекта своевременно вошла в строй», — рассказал он. Подводную лодку «Великие Луки» заложили на предприятии в 2015 году, она относится к неатомному подводному флоту, ее построили по российским технологиям, а для оснащения использовали отечественные комплектующие.

Бузаков родился в 1956 году, в 1980 закончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «Судовые силовые установки» и пришел на «Адмиралтейские верфи», став технологом. Там он за 23 лет года стал главным инженером предприятия. В 2004 году Бузаков возглавил «Судостроительный завод «Северная верфь», а с 2007 по 2008 год замещал должность директора ФГУП «Средне-Невский судостроительный завод», после чего стал главой «Западного центра судостроения» — субхолдингга ОСК.

В «Адмиралтейские верфи» он вернулся в июле 2011 года, став главным инженером. В августе 2011 года он стал исполняющим обязанности гендиректора компании, а в июле 2012 года его утвердили на должности генерального директора.

Прежде компанию в течение 25 лет возглавлял Владимир Александров, а затем врио стал его сын Михаил Александров. Источники «Коммерсанта» говорили, что Владимир Александров, будучи «красным директором», не хотел подчиняться выстраиваемой жесткой корпоративной структуре.

«Адмиралтейские верфи» — одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга. Входит в состав ОСК. Оно специализируется на проектировании, производстве и модернизации судов гражданского флота, а также на строительстве кораблей военного назначения, в том числе с ядерными энергетическими установками.

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