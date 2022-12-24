Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей»

Бузаков проработал на «Адмиралтейских верфях» 35 лет, возглавил компанию десять лет назад. Это одно из старейших судостроительных российских предприятий, первое промышленное предприятие Петербурга

Александр Бузаков (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Умер генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, ему было 66 лет, сообщила пресс-служба «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

«Он сделал все для сохранения трудового коллектива и наследия легендарного предприятия, всегда думал о его будущем, вел адмиралтейцев к новым успехам. Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась безвременно, трагически», — говорится в сообщении.

Накануне, 23 декабря, пресс-служба «Адмиралтейских верфей» сообщила о спуске на воду подводной лодки «Великие Луки», Бузаков присутствовал на этом мероприятии. «Данные лодки — однокорпусные, они более маневренные и компактные. Наша сегодняшняя цель — реализовать поставленные ВМФ РФ задачи, чтобы серия подводных лодок 677 проекта своевременно вошла в строй», — рассказал он. Подводную лодку «Великие Луки» заложили на предприятии в 2015 году, она относится к неатомному подводному флоту, ее построили по российским технологиям, а для оснащения использовали отечественные комплектующие.

Бузаков родился в 1956 году, в 1980 закончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «Судовые силовые установки» и пришел на «Адмиралтейские верфи», став технологом. Там он за 23 лет года стал главным инженером предприятия. В 2004 году Бузаков возглавил «Судостроительный завод «Северная верфь», а с 2007 по 2008 год замещал должность директора ФГУП «Средне-Невский судостроительный завод», после чего стал главой «Западного центра судостроения» — субхолдингга ОСК.

В «Адмиралтейские верфи» он вернулся в июле 2011 года, став главным инженером. В августе 2011 года он стал исполняющим обязанности гендиректора компании, а в июле 2012 года его утвердили на должности генерального директора.

Прежде компанию в течение 25 лет возглавлял Владимир Александров, а затем врио стал его сын Михаил Александров. Источники «Коммерсанта» говорили, что Владимир Александров, будучи «красным директором», не хотел подчиняться выстраиваемой жесткой корпоративной структуре.

«Адмиралтейские верфи» — одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга. Входит в состав ОСК. Оно специализируется на проектировании, производстве и модернизации судов гражданского флота, а также на строительстве кораблей военного назначения, в том числе с ядерными энергетическими установками.