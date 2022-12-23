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Подводную лодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге на воду спустили новую дизель-электрическую подводную лодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада», передает ТАСС со ссылкой на сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны. Церемония прошла на территории предприятия «Адмиралтейские верфи».

Как рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов, после спуска подводную лодку будут достраивать на воде, а потом начнут ее испытания. Экипаж проходит подготовку по специальным программам в учебном центре Военно-морского флота.

Подводную лодку «Великие Луки» заложили на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в марте 2015 года. Она входит в серию дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) нового поколения проекта 677, которые относятся к неатомному подводному флоту в составе ВМФ России. Ее построили по российским технологиям, а для оснащения использовали отечественные комплектующие.

Подводная лодка может разгонятся под водой до скорости 21 узел (39 км/ч), погружаться на глубину 300 м. Она вмещает экипаж в 35 человек, автономность плавания — 45 суток. Она вооружена крылатыми ракетами «Калибр», а также комплексом торпедно-ракетного вооружения. В боекомплект торпедного аппарата калибром 533 мм входят 18 торпед, 16 торпедо-ракет или 44 мины.

Главнокомандующий ВМФ Виктор Чирков рассказывал, что подводная лодка «Великие Луки», как и другие субмарины проекта 677, будет выполнять «широкий спектр задач противолодочной обороны и борьбы с надводными кораблями на большом удалении от базы, как в открытом океане, так и в ограниченных акваториях». Она многофункциональна, то есть может поражать надводные, подводные и береговые цели. Корабль будет использоваться в тех акваториях, куда не смогут попасть атомные подводные лодки.

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