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Financial Times выбрала словом года девиз Брюса Ли и протестов в Гонконге
Издание назвало словом года девиз, озвученный мастером боевых искусств в 1971 году и принятый на вооружение участниками протестов в Гонконге в 2019-м
Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Британская газета Financial Times (FT) выбрало одним из слов 2019 года фразу «будь водой» (Be water), ставшую своеобразным девизом протестов в Гонконге. Популярность совет «Будь водой» обрел в 1971 году, когда в одном из эпизодов сериала «Лонгстрит» его дал герой Брюса Ли.

«Опустоши свой разум. Стань аморфным, бесформенным, как вода. Когда воду наливают в чашку, она становится чашкой. Когда воду наливают в чайник, она становится чайником. Когда воду наливают в бутылку, она становится бутылкой. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой», — произносит актер, излагая центральную идею свой «философии воды» в кунг-фу.

Весной 2019 года тот же девиз взяли на вооружение участники протестов в Гонконге, где жил и умер Брюс Ли. В своем противостоянии с правоохранительными органами протестующие подражают воде в различных ее формах. В начале акций они «конденсируются» в различных местах как роса, чтобы перекрыть дорогу или окружить какое-то здание, при появлении силовиков — готовы рассеяться как туман, или утечь по улочкам как вода, но в случае необходимости могут оказать сопротивление, став твердыми как лед.

FT отмечает, что разработанную в Гонконге тактику «Будь водой» в 2019 году начали применять и участники других акций протеста — от Испании до Чили и Ливана.

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Слова, определяющие суть 2019 года, FT выбирает в рамках проекта «Год в слове». Наряду с «Будь водой» в число избранных вошли «Разъединение» (Decoupling), описывающее распад экономических отношений США и Китая, который может стать началом новой эры, по сути своей противоположной процессу глобализации последних 40 лет, а также слово «Мы» (We) — отмену IPO компании We Co. в FT называют предупреждением для других технологических компаний.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Financial Times, слово года
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