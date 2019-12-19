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Технологии и медиа ,  
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Financial Times назвала человека года
По мнению экспертов издания, звание лидера больше других заслужил гендиректор Microsoft Сатья Наделла, сумевший вернуть ее в число наиболее влиятельных компаний

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла стал человеком года по версии газеты Financial Times. Как считает FT, он сумел занять «особое место среди магнатов в сфере технологий».

Одним из признаков успеха Наделлы FT назвала то, что в 2019 году его компания редко фигурировала в заголовках прессы. Корпорация сосредоточена на продаже технологий предприятиям, а не потребителям и в основном работает непублично, «за кулисами».

Как отмечает газета, за время почти шестилетнего пребывания Наделлы на этом посту совокупная прибыль акционеров корпорации превысила $1 трлн.

«Это потрясающий опыт в создании материальных благ произошел в то время, когда мощь и возможности крупных компаний, подвергались более серьезным испытаниям, чем когда бы то ни было ранее», — утверждает FT.

Наделле удалось «вернуть Microsoft на вершину компаний, которые работают в сфере технологий», говорится в статье. Издание, впрочем, отмечает, что оценивать влияние новой Microsoft, которую строит Наделла, пока рано, однако уже ясно, что компания будет оказывать значительное влияние, плохое или хорошее, на будущее общества и бизнеса.

Уроженец южной Индии Сатья Наделла начал работать в Microsoft в 1992 году. У него две степени магистра — компьютерных наук и делового администнрирования. В корпорации он прошел путь от замруководителя подразделения до генерального директора.

Авторы: Наталия Анисимова, Евгений Калюков
Теги: Microsoft, человек года
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