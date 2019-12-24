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СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях
Следственный комитет обвиняет высокопоставленных таможенников в злоупотреблениях. Среди обвиняемых — генерал-лейтенант таможенной службы, возглавлявший управление расследований и дознания
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. Их обвиняют в злоупотреблениях, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

Следствие ходатайствует об аресте до 22 февраля Кизлыка А.П. и Серебро А.В. Им грозит до десяти лет колонии. Их обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Речь идет о начальнике управления таможенных расследований и дознания, генерал-лейтенанте Александре Кизлыке и его заместителе Алексее Серебро.

Накануне в центральном аппарате таможенной службы, Внуковской и Домодедовской таможенных службах прошли оперативно-следственные действия. Источники РЕН ТВ утверждали, что мероприятия связаны с уголовным делом о крупных махинациях. Помимо Кизлыка и Серебро в числе подозреваемых назывались заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Таможенники раскрыли места проведения обысков в своей службе
Общество

Суть обвинений пока официально не раскрывается, однако накануне собеседник РБК в Следственном комитете рассказал, что сотрудники таможенной службы переквалифицировали уголовные дела в отношении пассажиров, незаконно провозивших валюту, в административные.

Авторы: Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет, таможня, суд
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