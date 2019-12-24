Врачи назвали причины отравления витаминами

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Применение витаминов в высоких дозах в течение длительного времени без контроля врача может привести к интоксикации организма, сообщила РБК эксперт НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Фатима Дзгоева.

«Сродни приему любого вещества в высокой дозировке, витамины могут вызвать острое отравление, а в результате длительного бесконтрольного приема больших, необоснованных дозировок возникает хроническая интоксикация. Следует разграничивать понятие профилактического приема витаминов и их лечебных дозировок. Суточная норма должна быть подобрана исключительно по назначению лечащего врача», — сказала Фатима Дзгоева.

Особенно это касается жирорастворимых витаминов — А, D, E, K — которые, как подчеркивает Фатима Дзгоева, обладают способностью накопления в организме и расходуются постепенно, что может способствовать сложности их выведения.

По словам эндокринолога, диетолога, ассистента кафедры эндокринологии первого МГМУ им. И.М.Сеченова Марины Берковской, витамин А накапливается в печени и может вызывать ее повреждение, вплоть до необратимого. Витамин Е в очень большой дозе снижает свертываемость крови, приводит к кровотечениям и таким осложнениям, как, например, геморрагический инсульт. Передозировка витамина D опасна в связи с повышением уровня кальция в крови, что проявляется в том числе тошнотой рвотой, острыми болями в животе.

Самый безобидный из них — витамин К. Как подчеркнула Марина Берковская, он довольно низкотоксичен.