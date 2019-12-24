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Врачи назвали причины отравления витаминами
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Применение витаминов в высоких дозах в течение длительного времени без контроля врача может привести к интоксикации организма, сообщила РБК эксперт НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Фатима Дзгоева.

«Сродни приему любого вещества в высокой дозировке, витамины могут вызвать острое отравление, а в результате длительного бесконтрольного приема больших, необоснованных дозировок возникает хроническая интоксикация. Следует разграничивать понятие профилактического приема витаминов и их лечебных дозировок. Суточная норма должна быть подобрана исключительно по назначению лечащего врача», — сказала Фатима Дзгоева.

Особенно это касается жирорастворимых витаминов — А, D, E, K — которые, как подчеркивает Фатима Дзгоева, обладают способностью накопления в организме и расходуются постепенно, что может способствовать сложности их выведения.

По словам эндокринолога, диетолога, ассистента кафедры эндокринологии первого МГМУ им. И.М.Сеченова Марины Берковской, витамин А накапливается в печени и может вызывать ее повреждение, вплоть до необратимого. Витамин Е в очень большой дозе снижает свертываемость крови, приводит к кровотечениям и таким осложнениям, как, например, геморрагический инсульт. Передозировка витамина D опасна в связи с повышением уровня кальция в крови, что проявляется в том числе тошнотой рвотой, острыми болями в животе.

Самый безобидный из них — витамин К. Как подчеркнула Марина Берковская, он довольно низкотоксичен.

Не столь опасны и водорастворимые витамины — группа В и витамин С. По словам Фатимы Дзгоевой, при их избыточном применении организм выводит лишнюю концентрацию. Но злоупотреблять ими все же не стоит.

«Водорастворимые витамины тоже могут оказывать негативное влияние на здоровье. Например, витамин С в большой дозе у лиц с оксалурией или мочекаменной болезнью может способствовать образованию оксалатных камней в почках и даже острому повреждению почек», — отметила Марина Берковская.

Согласно опросу ВЦИОМа, результаты которого были опубликованы в марте, россияне в сезоны гриппа предпочитают принимать витамины (16%) для профилактики гриппа и ОРВИ. Самое большое количество опрошенных россиян (23%) делают прививку для профилактики сезонных заболеваний. Еще 8% респондентов едят лук и чеснок для поддержания иммунитета. 6% опрошенных избегают мест скопления людей.

Теги: витамины, профилактика гриппа, передозировка
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