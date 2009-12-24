Создателя крупнейшей финансовой пирамиды Б.Мэдоффа избили в тюрьме

Создатель крупнейшей финансовой пирамиды Бернард Мэдофф, летом 2009г. приговоренный к 150 годам заключения за финансовые махинации, был переведен в лазарет с переломами ребер, травмами лица и коллапсом легкого.

Как передает Reuters со ссылкой на американские СМИ, полученные Б.Мэдоффом травмы свидетельствуют о совершенном на него нападении. В свою очередь представители госпиталя, куда был доставлен бывший бизнесмен, отрицают факт нахождения Б.Мэдоффа в больнице.

Сообщения о том, что Б.Мэдоффа перевели в госпиталь, появились сегодня утром. По данным представителей тюрьмы в американском штате Северная Каролина, бывшего бизнесмена доставили в лазарет еще 18 декабря, однако ранее причины госпитализации Б.Мэдоффа не сообщались.

В декабре 2008г. в США была разоблачена крупнейшая финансовая пирамида, которую создал и возглавил известный финансист Б.Мэдофф - бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ и основатель инвестиционной компании Bernard L.Madoff Investment Securities. "Пирамида" Б.Мэдоффа функционировала не менее 20 лет, а потери инвесторов от мошенничества оцениваются в 50 млрд долл. В ходе судебного процесса Б.Мэдофф признал себя виновным и покаялся перед пострадавшими от него вкладчиками.