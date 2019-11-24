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«Аэрофлот» выразил соболезнования после смерти пилота рейса Москва–Анапа

Второй пилот лайнера Airbus 320, выполнявшего рейс Москва — Анапа, умер после экстренного приземления в Ростове-на-Дону. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». Во время рейса SU1546 второй пилот почувствовал себя плохо. Командир воздушного судна решил экстренно садиться в аэропорту Платов.

Общество
Пилот рейса Москва — Анапа умер после экстренной посадки

К авиалайнеру была вызвана бригада скорой помощи, пилота передали медикам. «К сожалению, спасти пилота не удалось, он скончался в машине скорой помощи. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказали в пресс-службе.

После дозаправки рейс был продолжен. В «Аэрофлоте» отметили, что пассажиры обеспечивались всем необходимым согласно авиационным правилам и стандартам авиакомпании.

8 ноября в Москве экстренную посадку совершил самолет SSJ100 «Аэрофлота». Рейс из Ростова-на-Дону вынужден был приземлиться в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности крыла. На борту лайнера находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал. В авиакомпании сообщили, что датчик сработал ложно.

Теги: Ростов-на-Дону, «Аэрофлот», самолет, новости РБК
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