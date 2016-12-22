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Полиция задержала несколько десятков человек в ходе беспорядков в Париже
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Полиция задержала несколько десятков человек в ходе беспорядков в Париже
Общество, 20:40
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Полиция задержала несколько десятков человек в ходе беспорядков в Париже
Французская полиция за несколько часов задержала несколько десятков человек, участвовавших в акциях протеста в центре Парижа. Демонстранты при этом подожгли выстроенные ими баррикады
Фото: Kamil Zihnioglu / AP

Число задержанных и арестованных в ходе беспорядков во французской столице к 20:00 мск выросло до 30, сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные парижского управления полиции. Основные задержания проходят в районе Елисейских полей, где демонстранты периодически забрасывают полицейских камнями и бутылками.

При этом участники акций протеста продолжают создавать баррикады, ломая автобусные остановки и разбивая витрины магазинов. При подходе полицейских они поджигают разбросанную мебель, а также оставленные на улице скутеры и мотоциклы.

Полиция отвечает на это слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, оттесняя протестующих от правительственных зданий, сообщает Figaro.

Часть митингующих поет Марсельезу и выкрикивает лозунги «Макрон — вор», требуя призвать к ответу президента страны Эмманюэля Макрона.

Указывается, что в общей сложности в центр французской столицы пришли около 8 тыс. человек, некоторые из которых приехали из других городов. Власти запретили им проход к Елисейскому дворцу, предложив собираться в другом районе Парижа. Однако большинство этот призыв проигнорировало.

Акции протеста в субботу проходили и в других городах Франции. В Бордо демонстранты прошли по центру города, несмотря на запрет полиции, однако до серьезных стычек дело не дошло. В районе Лиона протестующие ненадолго перекрыли одну из дорог, в результате чего многим водителям пришлось искать пути объезда.

Протестующие во Франции, называющие себя «желтыми жилетами», требуют от правительства отменить запланированное на начало следующего года повышение цен на бензин. Беспорядки в стране происходят вторые выходные подряд.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Франция , Париж
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