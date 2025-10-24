 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В офисы «дочек» ЛСР в Петербурге пришли с обысками

Следователи пришли с обысками в две компании, которые принадлежат девелоперу «Группа ЛСР» — «ЛСР. Сервис» и строительную корпорацию «Возрождение Санкт-Петербурга». В последней подтвердили следственные мероприятия
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Правоохранительные органы провели обыски в двух компаниях, которые входят в структуру строительной компании «Группа ЛСР», сообщает портал «Деловой Петербург». Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Следственные действия проходили в «ЛСР. Сервис» и в одном из офисов строительной корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга». Первая занимается обслуживанием домов, построенных девелопером. По данным на 2025 год, предприятие управляет более чем 300 многоквартирными домами в 35 жилых комплексах Ленинградской области.

В пресс-службе строительной корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга» изданию подтвердили факт следственных мероприятий. Там добавили, что они проводятся в связи с постановлением следственного отдела по Красногвардейскому району Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу. «Сотрудники компании оказывают уполномоченным лицам всяческое содействие», – добавили в компании.

Причины обыска не раскрываются. Информации о возможных задержаниях сотрудников нет.

РБК обратился за комментарием в СК «Возрождение Санкт-Петербурга».

Основатель «Группы ЛСР» ушел с поста гендиректора компании
Бизнес
Андрей Молчанов

«Группа ЛСР» работает с 1993 года, она специализируется на строительстве недвижимости, в том числе жилой и туристической, а также владеет предприятиями по производству строительных материалов. Среди их проектов — ЖК «ЗИЛАРТ» в Москве, ЖК «Морская набережная» в Санкт-Петербурге, ЖК «Мичуринский» в Екатеринбурге и т.д., у компании есть гостиничные активы в Сочи.

В 2024-м основатель «Группа ЛСР» и бывший гендиректор компании Андрей Молчанов снизил свою долю в ней с 55,1% до 45,3%. 

Авторы
Теги
Валерия Доброва, Елена Степанова Елена Степанова
обыски Санкт-Петербург ЛСР
