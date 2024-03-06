Основатель Группы ЛСР ушел с поста гендиректора компании

Основатель ЛСР Андрей Молчанов в течение многих лет занимал в группе руководящие посты, сделав перерыв на время работы в правительстве и Совете Федерации. Новым руководителем компании стал финансовый директор Дмитрий Кутузов

Андрей Молчанов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Основатель Группы ЛСР Андрей Молчанов покинул пост генерального директора компании. Эту должность займет Дмитрий Кутузов, который более десяти лет работал финансовым директором, говорится в сообщении холдинга.

В сообщении также отмечается, что Молчанов ушел в отставку «ввиду личных обстоятельств».

РБК направил запрос в ЛСР.

Группа ЛСР специализируется на сфере недвижимости, в том числе жилой и туристической, а также владеет предприятиями по производству строительных материалов. Forbes оценивает состояние ее основателя в $1 млрд, Молчанов занял 108-е место в рейтинге российских миллиардеров за 2023 год. По состоянию на 31 декабря 2023 года, у Молчанова 55,1% акций группы ЛСР.

Бизнесом в сфере недвижимости Молчанов занялся в начале 1990-х годов. Он на протяжении многих лет возглавлял компанию, хотя и отходил от ее руководства, когда был помощником министра здравоохранения Михаила Зурабова в 2007-м, а также представлял Ленинградскую область в Совете Федерации с 2008 по 2013 год.

Андрей Молчанов находится под санкциями Украины и Канады. Оттава добавила предпринимателя в санкционный список недавно, в конце февраля 2024 года.