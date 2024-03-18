Основатель «Группы ЛСР» избавился от контрольного пакета в компании

Молчанов в начале марта покинул пост гендиректора «Группы ЛСР», а теперь сократил свою долю в ней на 10%. В конце февраля он попал под санкции Канады

Андрей Молчанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель девелопера «Группа ЛСР» и бывший гендиректор компании Андрей Молчанов снизил свою долю в ней с 55,1% до 45,3%, следует из опубликованных документов девелопера.

В ЛСР отказались комментировать РБК эту информацию.

Пост гендиректора Молчанов покинул менее двух недель назад, как говорилось в сообщении компании, «ввиду личных обстоятельств». На должности его сменил ранее работавший в течение десяти лет финансовым директором Дмитрий Кутузов.

Молчанов прежде владел 65,1% акций, свою долю он сократил на 10% в сентябре прошлого года. Тогда же его сын Егор Молчанов увеличил свою долю в компании с 1% до 11%, пишет «Интерфакс». Forbes отмечал, что Молчанов-младший работает в девелопере с 2018 года.

«Группа ЛСР» работает с 1993 года, она специализируется на строительстве недвижимости, в том числе жилой и туристической, а также владеет предприятиями по производству строительных материалов. Среди их проектов — ЖК «ЗИЛАРТ» в Москве, ЖК «Морская набережная» в Санкт-Петербурге, ЖК «Мичуринский» в Екатеринбурге и т.д., у компании есть гостиничные активы в Сочи.

Forbes оценивает состояние Молчанова в $1 млрд, в прошлом году он занял 108-е место в рейтинге российских миллиардеров. Бизнесмен на протяжении многих лет возглавлял компанию, хотя и отходил от руководства, когда был помощником министра здравоохранения Михаила Зурабова в 2007-м, а также представлял Ленинградскую область в Совете Федерации с 2008 по 2013 год.

Основатель компании находится под санкциями Украины и Канады. Оттава добавила предпринимателя в санкционный список недавно, в конце февраля 2024 года.