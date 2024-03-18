 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Основатель «Группы ЛСР» избавился от контрольного пакета в компании

Основатель «Группы ЛСР» Андрей Молчанов сократил свою долю в компании до 45%
Молчанов в начале марта покинул пост гендиректора «Группы ЛСР», а теперь сократил свою долю в ней на 10%. В конце февраля он попал под санкции Канады
«Группа ЛСР» LSRG ₽932,8 +0,91% Купить
Андрей Молчанов
Андрей Молчанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель девелопера «Группа ЛСР» и бывший гендиректор компании Андрей Молчанов снизил свою долю в ней с 55,1% до 45,3%, следует из опубликованных документов девелопера.

В ЛСР отказались комментировать РБК эту информацию.

Пост гендиректора Молчанов покинул менее двух недель назад, как говорилось в сообщении компании, «ввиду личных обстоятельств». На должности его сменил ранее работавший в течение десяти лет финансовым директором Дмитрий Кутузов.

Молчанов прежде владел 65,1% акций, свою долю он сократил на 10% в сентябре прошлого года. Тогда же его сын Егор Молчанов увеличил свою долю в компании с 1% до 11%, пишет «Интерфакс». Forbes отмечал, что Молчанов-младший работает в девелопере с 2018 года.

Основатель «Группы ЛСР» ушел с поста гендиректора компании
Бизнес
Андрей Молчанов

«Группа ЛСР» работает с 1993 года, она специализируется на строительстве недвижимости, в том числе жилой и туристической, а также владеет предприятиями по производству строительных материалов. Среди их проектов — ЖК «ЗИЛАРТ» в Москве, ЖК «Морская набережная» в Санкт-Петербурге, ЖК «Мичуринский» в Екатеринбурге и т.д., у компании есть гостиничные активы в Сочи.

Forbes оценивает состояние Молчанова в $1 млрд, в прошлом году он занял 108-е место в рейтинге российских миллиардеров. Бизнесмен на протяжении многих лет возглавлял компанию, хотя и отходил от руководства, когда был помощником министра здравоохранения Михаила Зурабова в 2007-м, а также представлял Ленинградскую область в Совете Федерации с 2008 по 2013 год.

Читайте на РБК Pro
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети
Менеджер взял деньги и исчез: как искать партнера в КНР и работать с ним
Помогает ли кофе со стевией снизить вес и избежать диабета
На работе вы ведете себя как жертва. Как это пресечь — 10 советов

Основатель компании находится под санкциями Украины и Канады. Оттава добавила предпринимателя в санкционный список недавно, в конце февраля 2024 года.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Дарья Молоткова
Группа ЛСР Андрей Молчанов
Материалы по теме
Основатель «Группы ЛСР» ушел с поста гендиректора компании
Бизнес
На Украине арестовали активы основного владельца Группы ЛСР Молчанова
Бизнес
Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 17:03
Основатель «Группы ЛСР» избавился от контрольного пакета в компании Бизнес, 20:46
Рябков рассказал о своем самочувствии после сообщений об инфаркте Политика, 20:39
РПЛ назвала даты матчей «Краснодар» — «Зенит» и «Динамо» — «Спартак» Спорт, 20:39
Биржа OKX отказалась от торговых пар с USDT в Европе Крипто, 20:29
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 20:14
Чемпиона Паралимпиады назначили шефом российской миссии на Играх в Париже Спорт, 20:10
В Воронежской области сбили украинский беспилотник Политика, 20:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:00
Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту Политика, 19:50
Акции «Тинькофф» снова торгуются на бирже. Стоит ли их покупать Pro, 19:46
В Амурской области 13 шахтеров оказались под завалами на руднике «Пионер» Общество, 19:46
Генсек ООН не упомянул США в разговоре о «ядерной бойне» в Хиросиме Политика, 19:44
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в Кубке России 3 апреля Спорт, 19:41
Бельгийская Ghelamco нашла претендента на свой последний объект в России Бизнес, 19:40