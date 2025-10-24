Умер мужчина, которому оторвало ногу при взрыве в Луганске
Пожилой мужчина, пострадавший из-за взрыва в Луганске, скончался, раненая женщина, его супруга, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее цитирует пресс-служба правительства республики.
«Травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, и сегодня в 11:20 он скончался, не приходя в сознание», — сказала министр.
Она также выразила соболезнования близким погибшего.
Накануне в Луганске, на улице Черноморской, произошел взрыв. Как писал телеграм-канал Mash, взорвалась портативная музыкальная колонка. Мужчина пнул ее ногой. Устройство оказалось заминированным — взрывом мужчине оторвало ногу, его жена получила ранения. Пару госпитализировали в республиканскую клиническую больницу.
Возбуждено уголовное дело о теракте (п. «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса).
