Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт

СКР: взрыв в Луганске квалифицируется как теракт

В Луганской народной республике возбудили уголовное дело о теракте (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) из-за взрыва на улице Черноморской. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по ЛНР.

Следователи назначили ряд экспертиз, включая взрывотехническую, расследование продолжается. Уголовное дело возбудили также по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также ч. 1 ст. 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Взрыв произошел днем 23 октября. Из-за него пострадали мужчина и женщина. Мужчина остался без ноги, состояние женщины оценивается как средней тяжести.

По информации телеграм-канала «Mash на Донбассе», взорвалась заминированная музыкальная колонка. Мужчина пнул ее ногой, после чего раздался взрыв. Рядом с местом взрыва находится детская площадка.