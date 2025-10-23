 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

При взрыве в Луганске мужчине оторвало ногу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Луганске на улице Черноморской произошел взрыв, сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

О причинах взрыва информации нет. Пострадали два человека — мужчина и женщина.

«Мужчина с травматической ампутацией нижней конечности бригадой скорой помощи доставлен в республиканскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавшей женщины оценивается как средней тяжести.

Число пострадавших при взрыве в Копейске выросло до 19 человек
Общество
Завод &laquo;Пластмасс&raquo;, где произошел взрыв, в Копейске,&nbsp;23 октября 2025 года

По информации телеграм-канала «Mash на Донбассе», взорвалась заминированная музыкальная колонка. Мужчина пнул ее ногой, после чего раздался взрыв. Рядом с местом взрыва находится детская площадка с батутами. Как сообщает телеграм-канал, в момент происшествия они были сдуты.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Луганск взрыв ЛНР
Материалы по теме
В Ставрополе произошел взрыв
Общество
В Луганске загорелся многоквартирный дом
Общество
Названа предварительная причина взрыва в жилой многоэтажке в ЛНР
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого Спорт, 13:15
Евросоюз запретил ввозить в Россию игрушки с моторчиком Политика, 13:13
Силы ПВО за четыре часа сбили 32 дрона в семи регионах России Политика, 13:11
После взрыва в Копейске спасатели ищут 12 сотрудников завода Общество, 13:10
КНДР испытали два гиперзвуковых снаряда Политика, 13:06
Ozon сообщил о восстановлении сайта после сбоя Бизнес, 13:01
Как программирование районов стало ключом к прибыли и качеству жизни РБК Компании, 13:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие регистрации Общество, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти Политика, 12:50
Пассажиропоток московского метро с начала года вырос на 1,5% Город, 12:48
Что ждет нарушителей ПДД с иностранными номерами. Ответ МВД Авто, 12:36
Путин наградил погибшего военкора Зуева орденом Мужества Политика, 12:34
Клуб КХЛ расторг контракт с внуком Третьяка Спорт, 12:34