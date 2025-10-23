При взрыве в Луганске мужчине оторвало ногу

Фото: Никита Попов / РБК

В Луганске на улице Черноморской произошел взрыв, сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

О причинах взрыва информации нет. Пострадали два человека — мужчина и женщина.

«Мужчина с травматической ампутацией нижней конечности бригадой скорой помощи доставлен в республиканскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавшей женщины оценивается как средней тяжести.

По информации телеграм-канала «Mash на Донбассе», взорвалась заминированная музыкальная колонка. Мужчина пнул ее ногой, после чего раздался взрыв. Рядом с местом взрыва находится детская площадка с батутами. Как сообщает телеграм-канал, в момент происшествия они были сдуты.