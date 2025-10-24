В Калужской области накажут родителей девочки за ее комментарий о дроне

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Калужской области накажут родителей школьницы из-за ее комментариев, размещенных в соцсетях с данными о пролете беспилотника ВСУ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, нарушение классифицируется по ст. 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Оно наказывается штрафом в размере до 3 тыс. руб.

Информацию о том, привлечены ли уже родители к ответственности, источник не уточнил.

Об инциденте стало известно еще в августе — девочка в комментариях к посту в одном из телеграм-каналов указала точные координаты пролета дрона ВСУ. Личность ребенка и ее родителей быстро установили, с ними провели разъяснительную беседу.

В ряде регионов России запрещено распространять данные об атаках БПЛА и работе ПВО, среди них — не только Калужская область, но и Татарстан, Воронежская, Ленинградская, Курская и Тамбовская области, Дагестан. За нарушение предусмотрены штрафы. Запрет не касается сообщений властей.

С начала года в Дагестане в течение 2025 года 25 жителей и гостей республики были привлечены к административной ответственности за запуски БПЛА.