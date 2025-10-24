Взрыв прогремел в жилом доме в Красногорске
Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном Красногорске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на в экстренные службы. Об этом также пишет телеграм-канал SHOT.
Взрыв прогремел в доме на бульваре Космонавтов.
По предварительным данным, один человек пострадал.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что пострадали два человека.
По данным телеканала «Звезда», взрыв произошел в многоэтажке. Выбило стекла, двор усыпан осколками и обломками фасада.
Материал дополняется
