Общество⁠,
0

Взрыв прогремел в жилом доме в Красногорске

Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном Красногорске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на в экстренные службы. Об этом также пишет телеграм-канал SHOT.

Взрыв прогремел в доме на бульваре Космонавтов.

По предварительным данным, один человек пострадал.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что пострадали два человека.

По данным телеканала «Звезда», взрыв произошел в многоэтажке. Выбило стекла, двор усыпан осколками и обломками фасада.

Материал дополняется

Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 23 окт, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 23 окт, 09:39
Взрыв прогремел в жилом доме в Красногорске Общество, 06:01
В аэропорту Геленджика и еще двух городов приостановили рейсы Политика, 05:38
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике» Политика, 05:37
Маск объявил о создании армии роботов и просит больше контроля над Tesla Технологии и медиа, 05:13
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Михалков объяснил выбор названия для фильма «Утомленные солнцем» Общество, 04:50
Освобожденный из СИЗО французский велосипедист покинул Россию Политика, 04:35
Ударят ли новые санкции против банков по платежам бизнеса и гражданПодписка на РБК, 04:27
Самолет ВВС потерпел крушение в США Политика, 04:15
В Госдуме пояснили, как шестидневная рабочая неделя повлияет на зарплату Экономика, 04:06
В Белом доме назвали строительство бального зала «приоритетом Трампа» Политика, 03:20
Суд вернул Блиновской «Сады Адыгеи» стоимостью 21 млн руб. Общество, 03:17
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину Политика, 02:58
Захарова предложила США считать помощь Киеву в «коробках с питанием» Политика, 02:42