Взрыв прогремел в жилом доме в Красногорске

Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном Красногорске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на в экстренные службы. Об этом также пишет телеграм-канал SHOT.

Взрыв прогремел в доме на бульваре Космонавтов.

По предварительным данным, один человек пострадал.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что пострадали два человека.

По данным телеканала «Звезда», взрыв произошел в многоэтажке. Выбило стекла, двор усыпан осколками и обломками фасада.

Материал дополняется