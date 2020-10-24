AstraZeneca и J&J возобновили испытания вакцин от коронавируса в США

В сентябре испытания AstraZeneca были остановлены в связи с побочным эффектом у добровольца в Великобритании, а в Johnson & Johnson — из-за болезни участника

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Фармацевтические компании AstraZeneca и Johnson & Johnson снова приступили к испытаниям вакцин от коронавируса после приостановки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявления компаний.

Британско-шведская AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом, остановила испытания в США в сентябре, когда у одного из добровольцев в Великобритании возникло редкое неврологическое заболевание.

После этого проверку начало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое несколько недель изучало случаи возникновения у добровольцев побочного эффекта. Регулятор не нашел доказательств того, что вакцина была причиной его появления, но и не исключил этого полностью, указывает WSJ со ссылкой на источник. Тем не менее FDA разрешило AstraZeneca возобновить испытания. По данным собеседника газеты, компанию обяжут информировать участников исследований о случаях возникновения возможных нежелательных эффектов у других добровольцев, а также контролировать появление у них любых неврологических осложнений.

Американская компания Johnson & Johnson остановила испытания в октябре из-за «необъяснимой» болезни участника исследований.

Исследованием случая заболевания занялись независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании.

23 октября Johnson & Johnson заявила, что готовится возобновить испытание вакцины, поскольку не обнаружила никаких доказательств того, что она вызвала серьезное заболевание у одного из добровольцев исследования.