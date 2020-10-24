Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 октября

Заразился президент Польши, в Москве суточная заболеваемость снизилась после резкого роста — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,49 млн человек (плюс 16,5 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 25,8 тыс. человек (плюс 296 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,1 млн заболевших.