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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 октября

Заразился президент Польши, в Москве суточная заболеваемость снизилась после резкого роста — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,49 млн человек (плюс 16,5 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 25,8 тыс. человек (плюс 296 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,1 млн заболевших.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

  • Число выявленных зараженных в Москве за сутки упало на 1 тыс. По данным оперативного штаба, за последние 24 часа в столице выявили 4453 заразившихся коронавирусом. Накануне власти сообщали о 5478 новых заболевших, это рекордный показатель с 11 мая.
  • Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами.
  • В России уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией может начать уменьшаться в феврале-марте 2021 года, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока не нужно вводить новые ограничения из-за COVID-19. По его словам, сейчас эпидемия коронавируса замедляется. Он пояснил, что, несмотря на высокое число заболевших, темпы распространения вируса не такие высокие, как весной.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • Президент Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости закрывать предприятия и возвращаться к ограничениям, которые были введены весной.

Video

  • В Красноярском крае запретили работу ресторанов и кафе ночью, запрещены массовые мероприятия с участием более 200 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 41,5 млн человек, из них более 1,13 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 42,2 млн человек, в том числе 1,14 млн скончались.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,49 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,8 млн), на третьем — Бразилия (5,35 млн), на четвертом — Россия. Далее с результатом более 1 млн заражений следуют Франция, Аргентина и Испания.
  • По числу заболевших за последний месяц на тысячу человек Россия находится на 59-м месте в мире (2,4 случая).

  • У президента Польши Анджея Дуды подтвердили коронавирусную инфекцию, он чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь.
  • Фармацевтические компании AstraZeneca и Johnson & Johnson снова приступили к испытаниям вакцин от коронавируса. В сентябре испытания AstraZeneca были остановлены в связи с побочным эффектом у добровольца в Великобритании, а в Johnson & Johnson — из-за болезни участника.
  • Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Эдгар Ринкевич ушли на карантин после контакта с их заболевшим коронавирусной инфекцией коллегой, главой МИД Словении Анже Логаром.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл
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