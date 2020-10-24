Пандемия коронавируса , 24 окт, 11:40
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 октября
Заразился президент Польши, в Москве суточная заболеваемость снизилась после резкого роста — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,49 млн человек (плюс 16,5 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 25,8 тыс. человек (плюс 296 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,1 млн заболевших.