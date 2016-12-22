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Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров
Общество, 24 окт, 23:25
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров
Рейтинг возглавил Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в сериале «Теория Большого взрыва». Как выяснили авторы списка, за последний год он заработал $26,5 млн

Forbes составил список самых высокооплачиваемых телевизионных актеров 2018 года. Его четвертый год подряд возглавил Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в комедийном сериале телеканала CBS «Теория Большого взрыва». За 12 месяцев (с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года) артист заработал $26,5 млн без вычета налогов.

Второе место в рейтинге занял еще один актер, известный по комедийному сериалу CBS — Джонни Галэки с дополнительным доходом за рекламные контракты и продюсирование спин-оффа о детстве Шелдона Купера за год заработал $25 млн (в «Теории большого взрыва» он исполнил роль физика-экспериментатора ​Леонарда Хофстедтера). Третье и четвертое места в рейтинге Forbes между собой также разделили звезды этого сериала — Кунал Найяр и Саймон Хелберг. Имея по сравнению с Галэки меньшее количество проектов они заработали по $23,5 млн за год.

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Пятерку самых высокооплачиваемых телеактеров замыкает звезда сериала «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS) Марк Хэрмон, как отмечает Forbes, он заработал $19 млн.

Также в десятку лучших вошли Эд О’Нил (сериал «Женаты… с детьми», $14 млн) и актеры «Американской семейки» Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн) и Тай Бурелл ($12 млн). Впервые в рейтинге оказался известный по роли лидера группы выживших в «Ходячих мертвецах» Эндрю Линкольн. Благодаря своему гонорару за последний сезон сериала за год он заработал $11 млн.

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В целом же 10 самых высокооплачиваемых телевизионных актеров мира за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года получили доход на $181 млн. Единственным актером, который по сравнению с предыдущими рейтингами вылетел из этого списка, является Кевин Спейси. Артиста в прошлом году обвинили в сексуальных домогательствах, из-за чего он был отстранен от роли Фрэнка Андервуда в сериале «Карточный домик». Все обвинения в своей адрес актер отрицал. Однако без участия в новых эпизодах в телефильмах так и не смог войти в список Forbes.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Forbes , Рейтинг , актеры
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