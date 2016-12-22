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ЦСКА прокомментировал инцидент в метро Рима
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ЦСКА прокомментировал инцидент в метро Рима
Общество, 18:19
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ЦСКА прокомментировал инцидент в метро Рима
В клубе заявили, что считают своей основной задачей оказание помощи пострадавшим болельщикам. Причину же выхода из строя эскалатора должны установить правоохранительные органы Италии
Фото: Данило Гарчиа Ди Мео / РИА Новости

Футбольный клуб ЦСКА помогает своим «преданным болельщикам», пострадавшим во время аварии в метро Рима, говорится в официальном сообщении клуба. 23 октября в преддверии матча Лиги чемпионов, в котором встречались ЦСКА и «Рома», на станции Repubblica произошла поломка эскалатора, в результате которой десятки человек получили травмы.

«Пострадали люди, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Наша основная задача сейчас — оказать любую возможную помощь пострадавшим, чем клуб в данный момент занимается. Это касается визовой поддержки, замены пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее», — говорится в заявлении ЦСКА.

В клубе отметили, что всю необходимую помощь пострадавшим оказывают также сотрудники Российского футбольного союза и посольства России в Риме, а также итальянские врачи.

«Что касается различных официальных комментариев о причинах произошедшего (в том числе слов о псевдоболельщиках, которые прыгали на эскалаторе), то мы считаем, что сейчас не место и не время для преждевременных выводов», — подчеркивается в заявлении ЦСКА.

Глава МВД Италии возложил вину за аварию в метро на «псевдотиффози» ЦСКА
Общество

Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини возложил вину за поломку эскалатора на болельщиков ЦСКА, которые, по его словам, прыгали на ступеньках.

«Были десятки пьяниц, которые устроили беспорядок. Это были «псевдотиффози» российской команды. Эскалаторы сделаны не для того, чтобы люди на них прыгали», — заявил Сальвини в интервью радиостанции RTL.

Некоторые из бывших в тот день в римском метро болельщиков ЦСКА уже заявили, что никто из них на эскалаторе не прыгал. В клубе же выразили надежду на то, что правоохранительные органы Италии выяснят причину выхода механизма из строя и создания угрозы жизни и здоровью людей «в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч римлян и туристов».

В свою очередь объединение болельщиков ЦСКА Red-Blue World назвало ложной информацию о том, что причиной поломки эскалатора стали действия российских фанатов.

«Для подачи коллективного иска в адрес римской стороны просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков, а также обязательно сохранять все справки и выписки, которые вы получили или еще получите во время лечения; все документы, в которых указано и описано, какие травмы получены, и что сделано со стороны медицинских учреждений», — говорится в сообщении Red-Blue World.

​По данным посольства России в Италии, в настоящее время в больницах Рима остаются шестеро пострадавших при аварии россиян, а еще одного пока осматривают врачи. «Состояние пострадавших стабильное: трое в тяжелом; четверо — средней тяжести», — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

Десятки фанатов ЦСКА пострадали в аварии эскалатора в Риме. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Автор: Евгений Калюков.
При участии: Валерий Романов.
Теги: ЦСКА , Метро , Италия
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