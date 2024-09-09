Москвичам пообещали продолжение лета и рекордно сухую для сентября погоду

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Текущий сентябрь будет в Москве теплым и очень сухим, это связано с действием антициклона, сообщил РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«До 20-го числа нет ни малейшего намека на дожди. Сухая антициклональная погода с высоким давлением, с несильным ветром, и температурный фон практически не меняется. <...> Так что лето продолжается в Москве», — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в дневные часы температура будет держаться на уровне плюс 21–26, ночью — плюс 11–16 градусов.

О сухой погоде в Москве сообщила также главный специалист «ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале. По ее словам, за первую половину месяца в столице «не выпадет ни капли дождя» и текущий сентябрь в Москве может оказаться рекордно сухим.

Накануне о продолжении лета в Москве в сентябре написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что метеорологическое лето, которое в Москве по климату обычно наблюдается с 28 мая по 27 августа, «по всей видимости, в этом году станет длиннее положенного на целый месяц». Климатическая осень придет лишь в последней декаде сентября.

«А все благодаря антициклону с центром над Уралом, по периферии которого юго-восточные ветры на фоне солнечной и сухой погоды с интенсивным дневным прогревом приземной атмосферы продолжат поставлять более теплые воздушные массы с температурным фоном на 6–8 градусов теплее положенного в начале осени», — объяснил синоптик.