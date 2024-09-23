Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Ночь с 22 на 23 сентября в Москве стала самой холодной в сезоне, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.
По словам синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано плюс 2,2 градуса, в Бутово — минус 0,1 градуса.
Самым морозным местом в Подмосковье стал поселок Черусти, который называют местным «полюсом» холода, там ночью было минус 4,1 градуса.
«Зона заморозков охватила собой северо-запад нашей страны, Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье, Оренбуржье», — добавил Тишковец.
При этом чуть больше недели назад — 13 сентября — в Москве был самый теплый день за 75 лет метеонаблюдений. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, воздух прогрелся до плюс 26,2 градуса, что на 1,9 градуса выше, чем было 13 сентября 1998 года.
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