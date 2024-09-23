 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Тишковец: прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Ночь с 22 на 23 сентября в Москве стала самой холодной в сезоне, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По словам синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано плюс 2,2 градуса, в Бутово — минус 0,1 градуса.

Самым морозным местом в Подмосковье стал поселок Черусти, который называют местным «полюсом» холода, там ночью было минус 4,1 градуса.

«Зона заморозков охватила собой северо-запад нашей страны, Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье, Оренбуржье», — добавил Тишковец.

Синоптик рассказал, когда в России начнется бабье лето
Общество
Фото:Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

При этом чуть больше недели назад — 13 сентября — в Москве был самый теплый день за 75 лет метеонаблюдений. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, воздух прогрелся до плюс 26,2 градуса, что на 1,9 градуса выше, чем было 13 сентября 1998 года.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва Погода погода в Москве Евгений Тишковец Заморозки
Материалы по теме
Москвичей предупредили о заморозках до минус четырех градусов
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осень
Общество
Вильфанд пообещал москвичам чудесную летнюю погоду
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
УК назвали условия ЦБ для выхода на иностранные рынки заградительнымиИнвестиции, 11:22
Видеозаписи не подтвердили покупку курицы в семью, где погибли детиОбщество, 11:19
Это вам не Versace: 5 стратегий продаж, которые провалятся в массмаркетеPro, 11:15
Логистический бизнес «Росатома» возглавил экс-чиновник ФАСБизнес, 11:14
В кухонных шкафах семьи с погибшими детьми нашли неизвестный порошокОбщество, 11:13
Курс биткоина вырос до нового максимума за осеньКрипто, 11:13
«Ъ» узнал о приостановке запланированных СПГ-проектов НОВАТЭКа в АрктикеБизнес, 11:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Яндекс» закрыл первый в своей истории дивидендный гэп за два дняИнвестиции, 11:03
Губернатор Кубани сообщил о возвращении в дома жителей Тихорецкого районаПолитика, 11:01
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Джи-групп на уровне A-(RU)РБК Компании, 11:00
«Лаборатория Касперского» нашла троян Necro в модификации WhatsAppТехнологии и медиа, 11:00
ТАСС узнал о пленении 20 украинских военнослужащих под УгледаромПолитика, 11:00
За рулем никого: на трассе М-11 запустили беспилотные грузовикиТехнологии и медиа, 10:59
Россиянин подрался в дебютном матче НХЛСпорт, 10:51