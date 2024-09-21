В Ингушетии тысячи людей встретили борт с телами охранников Wildberries

Тела погибших охранников Wildberries, уроженцев Ингушетии Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзаева накануне вечером доставили в аэропорт Магаса, борт встречали тысячи жителей республики

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В Ингушетии люди пришли проститься с погибшими при стрельбе у московского офиса Wildberries охранниками Исламом Эльмурзиевым и Адамом Алмазовым, сообщает телеграм-канал «РИА Ингушетия». По его данным, прощание собрало «тысячи людей».

Тела уроженцев республики поздно вечером 20 сентября доставили в Магас чартерным рейсом, сообщает газета «Ингушетия». В аэропорту борт встречали жители республики, затем автомобили с телами Алмазова и Эльмурзиева направились в их родные села — Долаково и Кантышево, где пройдут похороны.

Канал «Новости Ингушетия» опубликовал видео с большим количеством людей, которые выстроились вдоль дороги у аэропорта в знак поддержки и скорби.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы ГУ МВД России по Ингушетии и администрации республики.

28-летний Эльмурзаев был мастером спорта по вольной борьбе, а 41-летний Алмазов, по словам экс-мэра Магаса Беслана Цечоева, в прошлом состоял в охране замминистра обороны, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Стрельба около офиса Wildberries в центре Москвы произошла 18 сентября на территории бизнес-центра «Романов двор». Следственный комитет сообщил, что ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, двое погибли. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об убийстве. По данным представителей Wildberries, стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, мужа основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук. Сам он заявлял, что пришел на переговоры, но Татьяна Бакальчук и компания это опровергли.

В рамках дела Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчук был задержан на 48 часов, но 20 сентября сообщил, что находится дома. 19 сентября в Wildberries прошел день траура в память о погибших охранниках.