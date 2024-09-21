 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Объединение и развод в Wildberries ,  
0 

В Ингушетии тысячи людей встретили борт с телами охранников Wildberries

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Тела погибших охранников Wildberries, уроженцев Ингушетии Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзаева накануне вечером доставили в аэропорт Магаса, борт встречали тысячи жителей республики

В Ингушетии тысячи людей встретили борт с телами охранников Wildberries
Video

В Ингушетии люди пришли проститься с погибшими при стрельбе у московского офиса Wildberries охранниками Исламом Эльмурзиевым и Адамом Алмазовым, сообщает телеграм-канал «РИА Ингушетия». По его данным, прощание собрало «тысячи людей».

Тела уроженцев республики поздно вечером 20 сентября доставили в Магас чартерным рейсом, сообщает газета «Ингушетия». В аэропорту борт встречали жители республики, затем автомобили с телами Алмазова и Эльмурзиева направились в их родные села — Долаково и Кантышево, где пройдут похороны.

Канал «Новости Ингушетия» опубликовал видео с большим количеством людей, которые выстроились вдоль дороги у аэропорта в знак поддержки и скорби.

В Wildberries объявили траур после гибели охранников при стрельбе в офисе
Бизнес
Фото:АГН «Москва»

РБК обратился за комментарием в пресс-службы ГУ МВД России по Ингушетии и администрации республики.

28-летний Эльмурзаев был мастером спорта по вольной борьбе, а 41-летний Алмазов, по словам экс-мэра Магаса Беслана Цечоева, в прошлом состоял в охране замминистра обороны, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Стрельба около офиса Wildberries в центре Москвы произошла 18 сентября на территории бизнес-центра «Романов двор». Следственный комитет сообщил, что ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, двое погибли. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об убийстве. По данным представителей Wildberries, стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, мужа основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук. Сам он заявлял, что пришел на переговоры, но Татьяна Бакальчук и компания это опровергли.

В рамках дела Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчук был задержан на 48 часов, но 20 сентября сообщил, что находится дома. 19 сентября в Wildberries прошел день траура в память о погибших охранниках.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Виктория Хабарова
Wildberries Ингушетия охранники похороны стрельба Магас Москва
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
Чемпиона мира по тхэквондо арестовали по делу о конфликте в Wildberries
Общество
Суд арестовал на 15 суток пытавшихся вывезти фигуранта дела Wildberries
Бизнес
В Wildberries объявили траур после гибели охранников при стрельбе в офисе
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
В Подмосковье начали искать водителя, привязавшего двух собак к машинеОбщество, 14:48
Из-за мотофестиваля в Москве перекрыли Садовое кольцоОбщество, 14:30
Умер экс-министр региональной и национальной политики Евгений СапироОбщество, 14:18
Первая ракетка России вышла в финал турнира WTA в СеулеСпорт, 14:16
Федерация шахмат Киргизии выступила за снятие санкций с россиянСпорт, 14:09
В здании на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино произошел пожарОбщество, 14:08
Залужный сообщил о гибели своего экс-помощникаПолитика, 14:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Силовики в Москве остановили «Газель» с золотыми слиткамиОбщество, 13:59
Зеленский заявил о подготовке переговоров с РоссиейПолитика, 13:48
В Ингушетии тысячи людей встретили борт с телами охранников WildberriesОбщество, 13:40
Жительницу ЛНР задержали за передачу информации украинским спецслужбамПолитика, 13:35
Свободные заезды на этапе F1 прервали из-за ящерицы на трассе. ВидеоСпорт, 13:26
«Когда стреляют, спать спокойней». Репортаж РБК из курского приграничьяОбщество, 13:08
Пленный ВСУ рассказал, как случайно попал к российским военнымПолитика, 13:06