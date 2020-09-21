Британский санитарный врач предупредил о критической точке с COVID-19

Великобритания оказалась на грани введения нового общенационального карантина, заболеваемость в стране возвращается к уровню весны. Власти страны предупреждают жителей о том, что зимой ситуация может оказаться еще тяжелее

Фото: Phil Noble / Reuters

Великобритания достигла критической точки в развитии ситуации с коронавирусом. Об этом, как передает Reuters, заявил главный санитарный врач страны Криса Уитти, это подтверждает The Telegraph.

«Тенденция в Великобритании свидетельствует о движении в неверном направлении, и мы находимся в критической точке пандемии. Мы смотрим на статистику, чтобы понять, как нам взять под контроль распространение вируса в преддверии очень сложной зимы», — приводит агентство его слова.

Как отмечает Reuters, распространение заболевания в Великобритании начало замедляться после введения общенационального карантина, однако после отмены наиболее строгих мер и возобновления работы компаний и учебных заведений число новых случаев заражения вновь начало расти.

Как следует из данных университета Джонса Хопкинса, в Великобритании выявлено 396,7 тыс. заболевших COVID-19, умерли 41,8 тыс. человек. Пиковая заболеваемость в стране фиксировалась в марте—апреле, когда ежесуточно выявлялись более 5 тыс. новых зараженных. В мае, после введения строгого карантина и самоизоляции, прирост числа зараженных начал спадать, достигнув минимума в июле, когда каждый день выявлялись не более 400 новых больных. Однако в августе заболеваемость вновь начала расти: показатели вышли на уровень начала мая. 19 сентября в стране выявили более 4,4 тыс. новых больных.