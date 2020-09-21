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Пандемия коронавируса ,  
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Британский санитарный врач предупредил о критической точке с COVID-19

Великобритания оказалась на грани введения нового общенационального карантина, заболеваемость в стране возвращается к уровню весны. Власти страны предупреждают жителей о том, что зимой ситуация может оказаться еще тяжелее
Фото:Phil Noble / Reuters
Фото: Phil Noble / Reuters

Великобритания достигла критической точки в развитии ситуации с коронавирусом. Об этом, как передает Reuters, заявил главный санитарный врач страны Криса Уитти, это подтверждает The Telegraph.

«Тенденция в Великобритании свидетельствует о движении в неверном направлении, и мы находимся в критической точке пандемии. Мы смотрим на статистику, чтобы понять, как нам взять под контроль распространение вируса в преддверии очень сложной зимы», — приводит агентство его слова.

Как отмечает Reuters, распространение заболевания в Великобритании начало замедляться после введения общенационального карантина, однако после отмены наиболее строгих мер и возобновления работы компаний и учебных заведений число новых случаев заражения вновь начало расти.

Джонсон сообщил о второй волне коронавируса в Великобритании
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Как следует из данных университета Джонса Хопкинса, в Великобритании выявлено 396,7 тыс. заболевших COVID-19, умерли 41,8 тыс. человек. Пиковая заболеваемость в стране фиксировалась в марте—апреле, когда ежесуточно выявлялись более 5 тыс. новых зараженных. В мае, после введения строгого карантина и самоизоляции, прирост числа зараженных начал спадать, достигнув минимума в июле, когда каждый день выявлялись не более 400 новых больных. Однако в августе заболеваемость вновь начала расти: показатели вышли на уровень начала мая. 19 сентября в стране выявили более 4,4 тыс. новых больных.

Как пишет Telegraph, с речью, предупреждающей о критической точке в развитии ситуации с эпидемией главный санитарный врач Крис Уитти в ближайшее время выступит вместе с главным научным консультантом правительства Патриком Валлансом. С «последним предупреждением» также выступит премьер Борис Джонсон. По словам источника в правительстве, премьер предупредит британцев, что соблюдение мер безопасности и сокращение заболеваемости — это единственный способ избежать введения нового общенационального карантина.

Ранее Джонсон заявил, что второй волны эпидемии COVID-19 не избежать. «Сейчас мы наблюдаем приближение второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране», — заявил он, добавив, что не желает объявлять в стране второй локдаун и останавливать экономику.

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Автор
Георгий Тадтаев
коронавирус Великобритания
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Общество
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