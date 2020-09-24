Минпромторг назвал сроки появления в продаже дефицитной вакцины от гриппа

В ведомстве заверили, что в течение трех недель коммерческий сектор получит вакцину «Ультрикс»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Минпромторге подтвердили, что большая часть вакцины от гриппа из линейки «Ультрикс» (трехвалентной «Ультрикс» и четырехвалентной «Ультрикс Кварди») будет направлена для нужд государственной системы здравоохранения. В сообщении ведомства, поступившем в РБК, при этом указывается, что вакцину получит и коммерческий сегмент.

«Вакцины из линейки «Ультрикс» будут доступны и для коммерческого сегмента в течение 2–3 недель. Это стало возможным благодаря действиям ООО «Форт» по кратному увеличению объема производства квадривалентных вакцин в текущем эпидсезоне. Объем вакцин, доступных для коммерческого рынка, будет понятен в самое ближайшее время», — говорится в сообщении.

Переориентирование большей части произведенного объема вакцин на государственную систему здравоохранения в Минпромторге объяснили решением руководства страны об увеличении охвата вакцинацией — до 60% всех граждан и 75% — из групп риска. «Российские производители должны произвести и поставить для нужд системы здравоохранения не менее 88 млн доз противогриппозных вакцин», — отметили там.

Ранее представители крупнейших страховых компаний, участвующих в программе ДМС, а также частных клиник рассказали РБК, что из-за загруженности мощностей производителя под государственный заказ существует риск, что коммерческий медицинский сектор и аптеки останутся без «Ультрикс» до конца октября. Так, вакцины не оказалось в клиниках «Мать и дитя», Европейский медицинский центр, «Семейный доктор» и входящей в группу «Ингосстрах» сети «Будь здоров». О проблемах также сообщили партнеры «РЕСО-Гарантии» и «Ренессанс страхования». В аптечных сетях «36,6», «Ригла» и «Магнит-аптека» рассказали, что в рознице вакцины «Ультрикс» практически нет.

Усилить профилактическую работу по борьбе с гриппом президент Владимир Путин поручил кабмину в августе. В 2019 году Роспотребнадзор планировал привить не менее 45% населения страны, из них более 17 млн детей и не менее 75% людей из групп риска. В январе 2020 года служба отчитывалась, что от гриппа привиты почти 70 млн россиян, или 46,4% от населения страны.