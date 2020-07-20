Правительство одобрило запрет на изъятие домашних животных за долги

Бурматов также напомнил, что в законе об ответственном обращении с животными, принятом в 2018 году, животное определено как живое существо, а не «вещь». Органы власти, изымающие животных, указал депутат, часто не имеют необходимых условий для их содержания, что может привести к смерти изъятого животного. Причастным к гибели животных может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение, добавил он.

В комиссии правительства по законопроектной деятельности указали, что в документе не прописано понятие «домашнее животное», что «требует установления в нем критериев отнесения к домашним животным тех животных, на которых не может быть обращено взыскание». Кабинет министров одобряет законопроект при условии его доработки до внесения на рассмотрение в Госдуму.

С 1 января текущего года в России вступили в силу отдельные положения закона «Об ответственном обращении с животными». Сам закон действует в стране с конца 2018 года. В частности, речь идет о запрете контактных зоопарков и содержания дома диких животных. Кроме того, отрегулированы правила отлова бездомных животных.