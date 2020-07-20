Правительство одобрило запрет на изъятие домашних животных за долги
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала запрет на изъятие домашних животных за долги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заключение комиссии.
При этом сам документ вернули в Госдуму на доработку. В нем необходимо прописать, какие именно животные будут относиться к домашним, чтобы их нельзя было изъять. В законопроекте говорилось, что запрет будет касаться питомцев, которых не используют в предпринимательской деятельности.
Проект закона подготовил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он предложил запретить отбирать домашних животных у должников микрофинансовых организаций. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс.
Как пояснил автор инициативы, сейчас уже запрещено изымать за долги сельскохозяйственных животных. Это племенной, молочный и рабочий скот, а также олени, кролики, птица, пчелы. Кроме того, запрет распространяется на корма.