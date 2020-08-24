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Общество ,  
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СМИ узнали сроки принятия закона о маркировке домашних животных в России

Законопроект об обязательной маркировке домашних животных планируется внести в Госдуму предстоящей осенью и принять до конца текущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз России.

Как заявили в ведомстве, маркировка будет обязательной, а штраф за ее отсутствие для граждан составит от 500 до 1 тыс. руб.
По данным «Известий», министерство готовит второй вариант документа за лето. В администрации президента первый документ вызвал претензии.

В профильном комитете Госдумы по экологии отметили, что последняя версия законопроекта лучше предыдущей. Там выразили готовность поддержать ее при условии доработки документа. Эксперты убеждены в необходимости принятия закона, однако инфраструктура для его реализации пока не подготовлена.

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Теги: домашние животные, маркировка, законопроект
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