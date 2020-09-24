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Доля незнакомых со значением слова «блогер» россиян сократилась вдвое

Количество граждан, читающих или смотрящих блоги в России увеличилось до 46%, в 2017 году их было 34%, при этом даже в самых старших возрастных категориях регулярно знакомятся с творчеством блогеров около трети россиян
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За три года почти вдвое сократилась доля россиян, которые не знают значения слова «блогер». К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса.

В 2017 году 26% россиян признались, что слышали слово «блогер», но не знают его значение. В 2020 году таких набралось 14%. При этом доля ответов «ведут дневник в интернете, свою страничку, блог» выросла за это время с 36 до 40%.

О том, что блогеры — это журналисты, работающие в интернете, в 2020 году заявили 8%, три года назад так считали 2% опрошенных. При этом с 4 до 6% выросла доля тех, кто назвал блогеров «бездельниками».

Количество читающих или смотрящих блоги увеличилось с 2017 года с 34 до 46%. К творчеству блогеров более тяготеет молодая аудитория — 63% в возрасте до 24 лет и 50% в возрасте до 34 лет. Среди других возрастных категорий те, кто регулярно следит за чьим-нибудь блогом — 30% старше 60 лет и 43% старше 45 лет.

Большинство россиян считают, что люди ведут блоги ради заработка — 64%. С 2017 года этот сегмент значительно вырос, тогда на блоги как на источник дохода указали 48% опрошенных. Стабильной (40-41%) осталась доля тех, кто считает главным мотивом блогеров привлечение к себе внимания.

Блогеры на YouTube стали одним из каналов продвижения контрафакта
Бизнес
Фото:Zak Kaczmarek / Getty Images

Честными и заботящимися о своей репутации блогеров назвали в разных возрастных категориях от 24 до 29% россиян. Исключение составили молодые в возрасте от 18 до 24 лет — среди них доля доверия к блогерам составила 41%. Не согласных с таким утверждением оказлось 57-62%.

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При этом 59% респондентов заявили, что блогеры искусственно накручивают свою аудиторию, а реальной популярности у них нет.

Рекомендации блогеров при покупке каких-либо товаров готовы принять 46% участников опроса, отвергли такую возможность 51% опрошенных. В то же время 66% россиян поддержали утверждение, что блогеры находят новые и креативные способы подачи информации, а 77% считают, что они используют скандалы и «хайп» для поднятия своей популярности. В среднем 14% опрошенных не хотят, чтобы их дети или внуки стали блогерами.

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Технологии и медиа
Фото:Milan Sabic / PIXSELL / PA Images / ТАСС

«Почти половина опрошенных, как видно из исследования, считает блогеров независимыми, и для России это очень высокий результат. При этом за многими популярными блогерами действительно уже стоят производственные мощности, сравнимые с медийными организациями и по объему ресурсов, и по организационным принципам. Но жителям страны это неочевидно», — заявила профессор Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Бодрунова.

По данным опроса, от 40 до 46% респондентов в разных возрастных группах считают, что блогеры независимы от государства и крупных корпораций.

Опрос был проведен 5 сентября, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В июне 2020 года «Тиар-Центр» опубликовал исследование «Рассадники контрафакта». Как оказалось, на платформе YouTube существуют десятки видеоблогов, рассказывающих об эффективных закупках и о продажах контрафактных товаров. Только у 25 крупнейших по числу подписчиков YouTube-каналов с релевантной тематикой совокупный объем просмотров составляет более 80 млн.

Доступно и открыто авторы каналов продают базы данных лучших поставщиков и моделей организации бизнеса на торговле контрафактом, комментаторы делятся своим опытом, продавцы открыто дают интервью, снимают сюжеты, как организовать онлайн-каналы продаж, устраивают соревнования, кто быстрее сможет заработать на нелегальном бизнесе. Платформа YouTube часто используется для «посева» продаж контрафактной продукции и вовлечения в партнерство в торговле, предупредил исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев. Однако, по его мнению, пока масштабы такого бизнеса не сравнимы с традиционными каналами продаж контрафакта — оптовыми рынками.
 

Автор
Владислав Гордеев
исследование блогеры ВЦИОМ
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