Доля незнакомых со значением слова «блогер» россиян сократилась вдвое

Честными и заботящимися о своей репутации блогеров назвали в разных возрастных категориях от 24 до 29% россиян. Исключение составили молодые в возрасте от 18 до 24 лет — среди них доля доверия к блогерам составила 41%. Не согласных с таким утверждением оказлось 57-62%.
При этом 59% респондентов заявили, что блогеры искусственно накручивают свою аудиторию, а реальной популярности у них нет.
Рекомендации блогеров при покупке каких-либо товаров готовы принять 46% участников опроса, отвергли такую возможность 51% опрошенных. В то же время 66% россиян поддержали утверждение, что блогеры находят новые и креативные способы подачи информации, а 77% считают, что они используют скандалы и «хайп» для поднятия своей популярности. В среднем 14% опрошенных не хотят, чтобы их дети или внуки стали блогерами.
«Почти половина опрошенных, как видно из исследования, считает блогеров независимыми, и для России это очень высокий результат. При этом за многими популярными блогерами действительно уже стоят производственные мощности, сравнимые с медийными организациями и по объему ресурсов, и по организационным принципам. Но жителям страны это неочевидно», — заявила профессор Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Бодрунова.
По данным опроса, от 40 до 46% респондентов в разных возрастных группах считают, что блогеры независимы от государства и крупных корпораций.
Опрос был проведен 5 сентября, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В июне 2020 года «Тиар-Центр» опубликовал исследование «Рассадники контрафакта». Как оказалось, на платформе YouTube существуют десятки видеоблогов, рассказывающих об эффективных закупках и о продажах контрафактных товаров. Только у 25 крупнейших по числу подписчиков YouTube-каналов с релевантной тематикой совокупный объем просмотров составляет более 80 млн.
Доступно и открыто авторы каналов продают базы данных лучших поставщиков и моделей организации бизнеса на торговле контрафактом, комментаторы делятся своим опытом, продавцы открыто дают интервью, снимают сюжеты, как организовать онлайн-каналы продаж, устраивают соревнования, кто быстрее сможет заработать на нелегальном бизнесе. Платформа YouTube часто используется для «посева» продаж контрафактной продукции и вовлечения в партнерство в торговле, предупредил исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев. Однако, по его мнению, пока масштабы такого бизнеса не сравнимы с традиционными каналами продаж контрафакта — оптовыми рынками.