Доля незнакомых со значением слова «блогер» россиян сократилась вдвое

Количество граждан, читающих или смотрящих блоги в России увеличилось до 46%, в 2017 году их было 34%, при этом даже в самых старших возрастных категориях регулярно знакомятся с творчеством блогеров около трети россиян

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За три года почти вдвое сократилась доля россиян, которые не знают значения слова «блогер». К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса.

В 2017 году 26% россиян признались, что слышали слово «блогер», но не знают его значение. В 2020 году таких набралось 14%. При этом доля ответов «ведут дневник в интернете, свою страничку, блог» выросла за это время с 36 до 40%.

О том, что блогеры — это журналисты, работающие в интернете, в 2020 году заявили 8%, три года назад так считали 2% опрошенных. При этом с 4 до 6% выросла доля тех, кто назвал блогеров «бездельниками».

Количество читающих или смотрящих блоги увеличилось с 2017 года с 34 до 46%. К творчеству блогеров более тяготеет молодая аудитория — 63% в возрасте до 24 лет и 50% в возрасте до 34 лет. Среди других возрастных категорий те, кто регулярно следит за чьим-нибудь блогом — 30% старше 60 лет и 43% старше 45 лет.

Большинство россиян считают, что люди ведут блоги ради заработка — 64%. С 2017 года этот сегмент значительно вырос, тогда на блоги как на источник дохода указали 48% опрошенных. Стабильной (40-41%) осталась доля тех, кто считает главным мотивом блогеров привлечение к себе внимания.